26
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صاروخ حوثي يفشل في الوصول إلى إسرائيل
Lebanon 24
30-08-2025
|
06:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
سقط صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه
إسرائيل
، فوق الأراضي
السعودية
، بحسب
إذاعة الجيش الإسرائيلي
.
Advertisement
وهدد رئيس
هيئة الأركان
العامة للحوثيين محمد عبد
الكريم
الغماري بأن العدوان
الإسرائيلي
على العاصمة صنعاء "لن يمر دون عقاب"، وذلك في تصريح لوكالة الأنباء التابعة للحوثيين "سبأ" بعد ساعات من إعلان إعلام عبري عن محاولة الجيش الإسرائيلي اغتيال الغماري يوم الخميس.
وأكد الغماري أن استهداف ما وصفه بـ"العدو
الصهيوني
" للأحياء المدنية في صنعاء لن يمر دون عقاب، مشددا على أن اليمن لن يتراجع عن إسناد غزة مهما كان حجم الاستهداف أو التضحية.
وأضاف أن التصعيد الإسرائيلي في غزة أو تجاه اليمن ليس دليل قوة بل دليل عجز وفشل في تحقيق الأهداف على مدى قرابة العامين.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي
30/08/2025 22:26:37
30/08/2025 22:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صفارات إنذار بوسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ حوثي
Lebanon 24
صفارات إنذار بوسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ حوثي
30/08/2025 22:26:37
30/08/2025 22:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ حوثي يستهدف وسط إسرائيل.. ويسقط خارج الحدود
Lebanon 24
صاروخ حوثي يستهدف وسط إسرائيل.. ويسقط خارج الحدود
30/08/2025 22:26:37
30/08/2025 22:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون قبل وصوله لإسرائيل (الحدث)
Lebanon 24
سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون قبل وصوله لإسرائيل (الحدث)
30/08/2025 22:26:37
30/08/2025 22:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي
وكالة الأنباء
هيئة الأركان
الإسرائيلي
السعودية
الصهيوني
إسرائيل
صهيوني
تابع
قد يعجبك أيضاً
سيموت بعد أسبوع.. عرافة تُثير الجدل بتوقعاتها لترامب (فيديو)
Lebanon 24
سيموت بعد أسبوع.. عرافة تُثير الجدل بتوقعاتها لترامب (فيديو)
14:09 | 2025-08-30
30/08/2025 02:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيينه من قبل الحوثيين كرئيس حكومة جديد.. من هو محمد أحمد مفتاح؟
Lebanon 24
بعد تعيينه من قبل الحوثيين كرئيس حكومة جديد.. من هو محمد أحمد مفتاح؟
13:34 | 2025-08-30
30/08/2025 01:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون: سنأخذ بالثأر
Lebanon 24
الحوثيون: سنأخذ بالثأر
13:18 | 2025-08-30
30/08/2025 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"
Lebanon 24
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"
12:56 | 2025-08-30
30/08/2025 12:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا
Lebanon 24
بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا
12:22 | 2025-08-30
30/08/2025 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
01:45 | 2025-08-30
30/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
02:12 | 2025-08-30
30/08/2025 02:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:09 | 2025-08-30
سيموت بعد أسبوع.. عرافة تُثير الجدل بتوقعاتها لترامب (فيديو)
13:34 | 2025-08-30
بعد تعيينه من قبل الحوثيين كرئيس حكومة جديد.. من هو محمد أحمد مفتاح؟
13:18 | 2025-08-30
الحوثيون: سنأخذ بالثأر
12:56 | 2025-08-30
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"
12:22 | 2025-08-30
بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا
12:18 | 2025-08-30
إسرائيل تقلّص المساعدات مع تصعيد الهجوم شمال غزة
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
30/08/2025 22:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 22:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 22:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24