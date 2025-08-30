صاروخ حوثي يفشل في الوصول إلى إسرائيل

Advertisement

سقط صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه ، فوق الأراضي ، بحسب .وهدد رئيس العامة للحوثيين محمد عبد الغماري بأن العدوان على العاصمة صنعاء "لن يمر دون عقاب"، وذلك في تصريح لوكالة الأنباء التابعة للحوثيين "سبأ" بعد ساعات من إعلان إعلام عبري عن محاولة الجيش الإسرائيلي اغتيال الغماري يوم الخميس.وأكد الغماري أن استهداف ما وصفه بـ"العدو " للأحياء المدنية في صنعاء لن يمر دون عقاب، مشددا على أن اليمن لن يتراجع عن إسناد غزة مهما كان حجم الاستهداف أو التضحية.وأضاف أن التصعيد الإسرائيلي في غزة أو تجاه اليمن ليس دليل قوة بل دليل عجز وفشل في تحقيق الأهداف على مدى قرابة العامين.