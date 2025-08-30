Advertisement

عربي-دولي

صاروخ حوثي يفشل في الوصول إلى إسرائيل

Lebanon 24
30-08-2025 | 06:39
سقط صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل، فوق الأراضي السعودية، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وهدد رئيس هيئة الأركان العامة للحوثيين محمد عبد الكريم الغماري بأن العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء "لن يمر دون عقاب"، وذلك في تصريح لوكالة الأنباء التابعة للحوثيين "سبأ" بعد ساعات من إعلان إعلام عبري عن محاولة الجيش الإسرائيلي اغتيال الغماري يوم الخميس.

وأكد الغماري أن استهداف ما وصفه بـ"العدو الصهيوني" للأحياء المدنية في صنعاء لن يمر دون عقاب، مشددا على أن اليمن لن يتراجع عن إسناد غزة مهما كان حجم الاستهداف أو التضحية.

وأضاف أن التصعيد الإسرائيلي في غزة أو تجاه اليمن ليس دليل قوة بل دليل عجز وفشل في تحقيق الأهداف على مدى قرابة العامين.


