فيدان: إيصال المساعدات إلى غزة جواً هو أسلوب غير آمن
30-08-2025
07:26
إعتبر وزير خارجية
تركيا
هاكان فيدان
أن إسقاط المساعدات على
قطاع غزة
جواً عملية غير آمنة وتتسبب بمقتل المدنيين هناك.
وردا على مطالبات برلمانية بتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة خلال جلسة
البرلمان
التركي
المخصصة لمناقشة الأوضاع في القطاع، ادعى زعيم حزب "الشعب
الجمهوري
"، أكبر أحزاب
المعارضة
، أوزغور أوزيل أن على تركيا تقديم المساعدة لغزة عبر الجو.
وردا على ذلك، قال الوزير فيدان: "إن المساعدات التي يتم إسقاطها من الجو تتسبب في خسائر بشرية ولا تصل إلى وجهتها. فالشاب
محمد عيد
البالغ من العمر 14 ربيعا لقي حتفه جراء سقوط إحدى الحمولات عليه".
وأضاف فيدان: "جميع المنظمات الإنسانية تؤكد أن إيصال المساعدات
جويا
هو أسلوب غير آمن".
