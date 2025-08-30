فيدان: إيصال المساعدات إلى غزة جواً هو أسلوب غير آمن

Advertisement

إعتبر وزير خارجية أن إسقاط المساعدات على جواً عملية غير آمنة وتتسبب بمقتل المدنيين هناك.وردا على مطالبات برلمانية بتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة خلال جلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع في القطاع، ادعى زعيم حزب "الشعب "، أكبر أحزاب ، أوزغور أوزيل أن على تركيا تقديم المساعدة لغزة عبر الجو.وردا على ذلك، قال الوزير فيدان: "إن المساعدات التي يتم إسقاطها من الجو تتسبب في خسائر بشرية ولا تصل إلى وجهتها. فالشاب البالغ من العمر 14 ربيعا لقي حتفه جراء سقوط إحدى الحمولات عليه".وأضاف فيدان: "جميع المنظمات الإنسانية تؤكد أن إيصال المساعدات هو أسلوب غير آمن".