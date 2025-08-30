Advertisement

الحوثيون يعلنون مقتل رئيس الحكومة وعدد من وزرائه بغارة إسرائيلية

Lebanon 24
30-08-2025 | 10:35
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت ورشة عمل حكومية غربي البلاد يوم الخميس الماضي.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التابعة للحوثيين: "نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء، العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من رفاقه الوزراء في ورشة عمل اعتيادية لتقييم نشاط الحكومة وأدائها خلال عام من عملها."

وأضاف البيان أن عدداً من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعناية الطبية، مؤكداً أن المؤسسات الحكومية ستواصل عملها رغم الخسائر، وأن "دماء الشهداء ستكون دافعاً للسير على نفس الطريق."

 كما جدد الحوثيون موقفهم المؤيد لحركة حماس وقطاع غزة، مشيرين إلى أنهم "مستمرون في بناء قواتهم المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة التحديات والأخطار."
