الحوثيون يعلنون مقتل رئيس الحكومة وعدد من وزرائه بغارة إسرائيلية

أعلنت جماعة في اليمن، السبت، مقتل رئيس الوزراء الرهوي وعدد من الوزراء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت ورشة عمل حكومية غربي البلاد يوم الخميس الماضي.وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التابعة للحوثيين: "نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء، العدو استهدف رئيس الوزراء وعددا من رفاقه الوزراء في ورشة عمل اعتيادية لتقييم نشاط الحكومة وأدائها خلال عام من عملها."وأضاف البيان أن عدداً من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعناية الطبية، مؤكداً أن المؤسسات الحكومية ستواصل عملها رغم الخسائر، وأن "دماء ستكون دافعاً للسير على نفس الطريق."كما جدد الحوثيون موقفهم المؤيد لحركة وقطاع غزة، مشيرين إلى أنهم "مستمرون في بناء قواتهم المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة التحديات والأخطار."