26
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحوثيون يعلنون مقتل رئيس الحكومة وعدد من وزرائه بغارة إسرائيلية
Lebanon 24
30-08-2025
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جماعة
الحوثي
في اليمن، السبت، مقتل رئيس الوزراء
أحمد غالب
الرهوي وعدد من الوزراء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت ورشة عمل حكومية غربي البلاد يوم الخميس الماضي.
Advertisement
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التابعة للحوثيين: "نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء، العدو
الإسرائيلي
استهدف رئيس الوزراء وعددا من رفاقه الوزراء في ورشة عمل اعتيادية لتقييم نشاط الحكومة وأدائها خلال عام من عملها."
وأضاف البيان أن عدداً من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعناية الطبية، مؤكداً أن المؤسسات الحكومية ستواصل عملها رغم الخسائر، وأن "دماء
الشهداء
ستكون دافعاً للسير على نفس الطريق."
كما جدد الحوثيون موقفهم المؤيد لحركة
حماس
وقطاع غزة، مشيرين إلى أنهم "مستمرون في بناء قواتهم المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة التحديات والأخطار."
مواضيع ذات صلة
الحوثيون يعلنون مقتل رئيس الوزراء أحمد الرهوي ووزراء آخرين في الغارات الإسرائيلية على صنعاء
Lebanon 24
الحوثيون يعلنون مقتل رئيس الوزراء أحمد الرهوي ووزراء آخرين في الغارات الإسرائيلية على صنعاء
30/08/2025 22:25:03
30/08/2025 22:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن مقتل وزير الشباب والرياضة لدى الحوثيين بالغارات الإسرائيلية (العربية)
Lebanon 24
أنباء عن مقتل وزير الشباب والرياضة لدى الحوثيين بالغارات الإسرائيلية (العربية)
30/08/2025 22:25:03
30/08/2025 22:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون: سنرد على مقتل رئيس الوزراء "الرهوي"
Lebanon 24
الحوثيون: سنرد على مقتل رئيس الوزراء "الرهوي"
30/08/2025 22:25:03
30/08/2025 22:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن مقتل جمال عامر وزير الخارجية في حكومة الحوثي (الحدث)
Lebanon 24
أنباء عن مقتل جمال عامر وزير الخارجية في حكومة الحوثي (الحدث)
30/08/2025 22:25:03
30/08/2025 22:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
مجاهد أحمد
أحمد غالب
الجمهوري
رئاسة ال
قطاع غزة
إسرائيل
الشهداء
تابع
قد يعجبك أيضاً
سيموت بعد أسبوع.. عرافة تُثير الجدل بتوقعاتها لترامب (فيديو)
Lebanon 24
سيموت بعد أسبوع.. عرافة تُثير الجدل بتوقعاتها لترامب (فيديو)
14:09 | 2025-08-30
30/08/2025 02:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيينه من قبل الحوثيين كرئيس حكومة جديد.. من هو محمد أحمد مفتاح؟
Lebanon 24
بعد تعيينه من قبل الحوثيين كرئيس حكومة جديد.. من هو محمد أحمد مفتاح؟
13:34 | 2025-08-30
30/08/2025 01:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون: سنأخذ بالثأر
Lebanon 24
الحوثيون: سنأخذ بالثأر
13:18 | 2025-08-30
30/08/2025 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"
Lebanon 24
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"
12:56 | 2025-08-30
30/08/2025 12:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا
Lebanon 24
بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا
12:22 | 2025-08-30
30/08/2025 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
01:45 | 2025-08-30
30/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
02:12 | 2025-08-30
30/08/2025 02:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:09 | 2025-08-30
سيموت بعد أسبوع.. عرافة تُثير الجدل بتوقعاتها لترامب (فيديو)
13:34 | 2025-08-30
بعد تعيينه من قبل الحوثيين كرئيس حكومة جديد.. من هو محمد أحمد مفتاح؟
13:18 | 2025-08-30
الحوثيون: سنأخذ بالثأر
12:56 | 2025-08-30
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"
12:22 | 2025-08-30
بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا
12:18 | 2025-08-30
إسرائيل تقلّص المساعدات مع تصعيد الهجوم شمال غزة
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
30/08/2025 22:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 22:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 22:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24