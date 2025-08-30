Advertisement

عربي-دولي

بعد مقتل الرهوي… الحوثيون يعيّنون محمد مفتاح قائماً بأعمال رئيس الوزراء

Lebanon 24
30-08-2025 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1410976-638921730400512936.jpeg
Doc-P-1410976-638921730400512936.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقب مقتل رئيس وزراء الحوثيين وعدد من الوزراء في الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة، أعلنت الجماعة تعيين محمد مفتاح، نائب رئيس الوزراء، قائماً بأعمال رئيس الوزراء لقيادة الحكومة في المرحلة الحالية.
Advertisement

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الحوثيين الحفاظ على تماسك الحكومة وإظهار الاستمرار في أداء المهام رغم الخسائر التي طالت الصف القيادي.
مواضيع ذات صلة
الحوثيون يكلفون "محمد مفتاح" بالقيام بأعمال رئيس الوزراء
lebanon 24
30/08/2025 22:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون مقتل رئيس الوزراء أحمد الرهوي ووزراء آخرين في الغارات الإسرائيلية على صنعاء
lebanon 24
30/08/2025 22:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: سنرد على مقتل رئيس الوزراء "الرهوي"
lebanon 24
30/08/2025 22:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء السوداني يعين "هيثم محمد إبراهيم عوض الله" وزيرا للصحة
lebanon 24
30/08/2025 22:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس الوزراء

الإسرائيلية

محمد مفتاح

الإسرائيلي

نائب رئيس

إسرائيل

الحوثي

محمد م

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:09 | 2025-08-30
13:34 | 2025-08-30
13:18 | 2025-08-30
12:56 | 2025-08-30
12:22 | 2025-08-30
12:18 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24