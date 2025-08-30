بعد مقتل الرهوي… الحوثيون يعيّنون محمد مفتاح قائماً بأعمال رئيس الوزراء

Advertisement

عقب مقتل رئيس وزراء الحوثيين وعدد من الوزراء في الغارة الجوية الأخيرة، أعلنت الجماعة تعيين ، ، قائماً بأعمال رئيس الوزراء لقيادة الحكومة في المرحلة الحالية.وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الحوثيين الحفاظ على تماسك الحكومة وإظهار الاستمرار في أداء المهام رغم الخسائر التي طالت الصف القيادي.