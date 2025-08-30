26
عربي-دولي
بعد مقتل الرهوي… الحوثيون يعيّنون محمد مفتاح قائماً بأعمال رئيس الوزراء
Lebanon 24
30-08-2025
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقب مقتل رئيس وزراء الحوثيين وعدد من الوزراء في الغارة الجوية
الإسرائيلية
الأخيرة، أعلنت الجماعة تعيين
محمد مفتاح
،
نائب رئيس الوزراء
، قائماً بأعمال رئيس الوزراء لقيادة الحكومة في المرحلة الحالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الحوثيين الحفاظ على تماسك الحكومة وإظهار الاستمرار في أداء المهام رغم الخسائر التي طالت الصف القيادي.
