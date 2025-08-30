إسرائيل تقلّص المساعدات مع تصعيد الهجوم شمال غزة

Advertisement

قال مسؤول يوم السبت إن ستوقف أو تبطئ قريبا وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من شمال مع توسيع هجومها العسكري ضد حركة ، وذلك بعد يوم من إعلان مدينة غزة منطقة قتال.ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى مزيد من الإدانة الدولية للحكومة مع تنامي الإحباط في البلاد والخارج بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها والرهائن الباقون في غزة بعد ما يقرب من 23 شهرا من الحرب.وقال المسؤول، لوكالة أسوشيتد برس، إن إسرائيل ستوقف عمليات الإنزال الجوي فوق مدينة غزة في الأيام المقبلة، وستقلل عدد شاحنات المساعدات التي تصل إلى شمال القطاع استعدادا لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى الجنوب.