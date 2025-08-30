Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تقلّص المساعدات مع تصعيد الهجوم شمال غزة

Lebanon 24
30-08-2025 | 12:18
 قال مسؤول يوم السبت إن إسرائيل ستوقف أو تبطئ قريبا وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من شمال قطاع غزة مع توسيع هجومها العسكري ضد حركة حماس، وذلك بعد يوم من إعلان مدينة غزة منطقة قتال.
ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى مزيد من الإدانة الدولية للحكومة الإسرائيلية مع تنامي الإحباط في البلاد والخارج بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون والرهائن الباقون في غزة بعد ما يقرب من 23 شهرا من الحرب.

وقال المسؤول، لوكالة أسوشيتد برس، إن إسرائيل ستوقف عمليات الإنزال الجوي فوق مدينة غزة في الأيام المقبلة، وستقلل عدد شاحنات المساعدات التي تصل إلى شمال القطاع استعدادا لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى الجنوب.
الفلسطينيون

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

فلسطين

جوي ✊

ساني

