بعد تعيينه من قبل الحوثيين كرئيس حكومة جديد.. من هو محمد أحمد مفتاح؟

عيّن الحوثيون اليوم السبت مفتاح رئيسا للوزراء في الحكومة غير المعترف بها دوليا، وذلك خلفا لأحمد غالب الرهوي، الذي لقي حتفه في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة .ويأتي هذا التعيين في خطوة اعتبرها مراقبون تعزيزا للخط المتشدد داخل الجماعة.يُعد مفتاح، المولود عام 1967 في مديرية الحيمة بمحافظة صنعاء، من أبرز الشخصيات المتشددة داخل جماعة .وارتبط اسم مفتاح مبكرا بالخطابة والتدريس في المساجد، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز الوجوه الدعوية والفكرية التي تبنت خطابا متشددا داعما للجماعة منذ نشأتها.وقد تتلمذ على يد شخصيات دينية من بينها ، وكان له حضور واسع في المحاضرات والدورات الصيفية التي عرفت بأنها أداة رئيسية للجماعة في نشر أفكارها بين الشباب.واعتقل مفتاح في فترات سابقة بسبب مواقفه المؤيدة لحروب ضد الدولة، كما برز لاحقا كعضو في " " التي أنشأها الحوثيون عقب انقلابهم في صنعاء، وساهم في تأسيس حزب الأمة كواجهة سياسية تدور في فلك الجماعة.وفي سياق متصل، يؤكد مراقبون أن تعيين مفتاح لا يعكس توجها نحو الانفتاح أو معالجة الأزمات المتفاقمة، بل يمثل إشارة واضحة إلى تمسك الحوثيين بخطابهم المتشدد، خصوصا في ظل الحرب المفتوحة مع والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون تحت سيطرتهم.(سكاي نيوز)