بالصورة.. ترامب ينهي موجة التكهنات حول وفاته

بعد تصدّر وسوم مثل #TrumpIsDead و #WhereIsTrump على منصّة "أكس"، ظهر السبت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض برفقة حفيدته كاي، قبل أن يتّجه إلى ناديه للغولف في ستيرلينغ – ، منهياً موجة التكهنات حول وفاته. وقد التُقطت له صور قرابة الساعة 8:45 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي وهو يرتدي قميص أبيض وقبّعة حمراء، ثم غادر ضمن الموكب الرئاسي.

