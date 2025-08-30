Advertisement

عربي-دولي

بالصورة.. ترامب ينهي موجة التكهنات حول وفاته

Lebanon 24
30-08-2025 | 15:42
بعد تصدّر وسوم مثل #TrumpIsDead و #WhereIsTrump على منصّة "أكس"، ظهر دونالد ترامب السبت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض برفقة حفيدته كاي، قبل أن يتّجه إلى ناديه للغولف في ستيرلينغ – فيرجينيا، منهياً موجة التكهنات حول وفاته. وقد التُقطت له صور قرابة الساعة 8:45 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي وهو يرتدي قميص بولو أبيض وقبّعة حمراء، ثم غادر ضمن الموكب الرئاسي.
هذا الظهور الميداني ترافق مع نشاط على منصة Truth Social، حيث علّق على ملف الرسوم الجمركية، ما زاد من تقويض الشائعات. 

الغياب القصير، منذ اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وحتى مساء الجمعة، كافٍ لإشعال ماكينة التكهنات على الشبكات، خصوصًا مع جدول عامّ خالٍ من الفعاليات بسبب عطلة عيد العمّال. لكن المعطيات المنشورة صباح السبت بدّلت الصورة سريعًا.
