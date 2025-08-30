نشر متعاقدين أميركيين مسلحين في أوكرانيا.. هذا ما كشفته صحيفة "تليغرف"

Advertisement

تبيّن أن الرئيس الأميركي يجري محادثات مع حلفائه بشأن السماح للمتعاقدين المسلحين بالمساعدة في بناء التحصينات لحماية المصالح الأميركية في ، وفقا لصحيفة "تليغراف".وأفادت الصحيفة بأن هذه الخطة تأتي كحل مؤقت بعد أن وعد الرئيس الأميركي بأن القوات الأميركية لن تتمركز في أوكرانيا حيث من الممكن نشر متعاقدين أميركيين للمساعدة في إعادة بناء دفاعات الخطوط الأمامية، وإنشاء قواعد جديدة وحماية الشركات الأميركية.ورأت أن وجود جنود خاصين من شأنه أن يشكل رادعا يمنع من انتهاك وقف إطلاق النار في نهاية المطاف.كما سارع المخططون العسكريون الأوروبيون إلى تسريع عملهم بعد أن أبلغ الزعماء القاريين بأن بوتن منفتح على تقديم الحلفاء الغربيين ضمانات أمنية لأوكرانيا.وقال مسؤولون أوروبيون إن الاستراتيجية الأساسية لمنع الحرب في تتمثل في مواصلة إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية التي عانت من المعارك لتصبح الشكل للردع.وبموجب الخطة، ستتولى التشكيلات الأوكرانية الدفاع عن الحدود المعززة على خطوط المواجهة، كما هو متفق عليه في أي اتفاق سلام.كذلك يمكن أن تقوم شركات عسكرية أميركية خاصة ببناء التحصينات والقواعد القريبة على الخطوط الأمامية، كما حدث في العراق وأفغانستان.كما أن وجود المتعاقدين على الأرض في أوكرانيا من شأنه أن يُنظر إليه على أنه دفعة قوية للقوى الأوروبية، التي تريد المشاركة الأميركية في اتفاق السلام النهائي.وبينما يظل معارضا لنشر قواته في أوكرانيا، إلا أنه وافق على تقديم دعم واسع النطاق لاستخدام القوات الأوروبية لدعم أي اتفاق سلام.إلى ذلك، قال مصدر في الحكومة إن المتعاقدين الأميركيين من القطاع الخاص يحملون جوازات السفر الأميركية، وهو ما يشكل بعد ذلك رادعاً فعلياً لبوتين.أيضا أفاد مسؤولون بأن استخدام المتعاقدين من القطاع الخاص من شأنه أن يسمح لترامب أيضا بتبديد المخاوف بين أنصاره في حركة "ماغا" الذين يعارضون التدخل الأجنبي، كما يوفر له صفقة تجارية أخرى للدفاع عنها.(العربية)