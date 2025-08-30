Advertisement

عربي-دولي

نشر متعاقدين أميركيين مسلحين في أوكرانيا.. هذا ما كشفته صحيفة "تليغرف"

Lebanon 24
30-08-2025 | 15:54
تبيّن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجري محادثات مع حلفائه الأوروبيين بشأن السماح للمتعاقدين المسلحين بالمساعدة في بناء التحصينات لحماية المصالح الأميركية في أوكرانيا، وفقا لصحيفة "تليغراف".
وأفادت الصحيفة بأن هذه الخطة تأتي كحل مؤقت بعد أن وعد الرئيس الأميركي بأن القوات الأميركية لن تتمركز في أوكرانيا حيث من الممكن نشر متعاقدين أميركيين للمساعدة في إعادة بناء دفاعات الخطوط الأمامية، وإنشاء قواعد جديدة وحماية الشركات الأميركية.

ورأت أن وجود جنود خاصين من شأنه أن يشكل رادعا يمنع روسيا من انتهاك وقف إطلاق النار في نهاية المطاف.

كما سارع المخططون العسكريون الأوروبيون إلى تسريع عملهم بعد أن أبلغ ترامب الزعماء القاريين بأن بوتن منفتح على تقديم الحلفاء الغربيين ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وقال مسؤولون أوروبيون إن الاستراتيجية الأساسية لمنع الحرب في المستقبل تتمثل في مواصلة إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية التي عانت من المعارك لتصبح الشكل الرئيسي للردع.

وبموجب الخطة، ستتولى التشكيلات الأوكرانية الدفاع عن الحدود المعززة على خطوط المواجهة، كما هو متفق عليه في أي اتفاق سلام.

كذلك يمكن أن تقوم شركات عسكرية أميركية خاصة ببناء التحصينات والقواعد القريبة على الخطوط الأمامية، كما حدث في العراق وأفغانستان.

كما أن وجود المتعاقدين الأميركيين على الأرض في أوكرانيا من شأنه أن يُنظر إليه على أنه دفعة قوية للقوى الأوروبية، التي تريد المشاركة الأميركية في اتفاق السلام النهائي.

وبينما يظل البيت الأبيض معارضا لنشر قواته في أوكرانيا، إلا أنه وافق على تقديم دعم واسع النطاق لاستخدام القوات الأوروبية لدعم أي اتفاق سلام.

إلى ذلك، قال مصدر في الحكومة البريطانية إن المتعاقدين الأميركيين من القطاع الخاص يحملون جوازات السفر الأميركية، وهو ما يشكل بعد ذلك رادعاً فعلياً لبوتين.

أيضا أفاد مسؤولون بأن استخدام المتعاقدين من القطاع الخاص من شأنه أن يسمح لترامب أيضا بتبديد المخاوف بين أنصاره في حركة "ماغا" الذين يعارضون التدخل الأجنبي، كما يوفر له صفقة تجارية أخرى للدفاع عنها.(العربية)
 
