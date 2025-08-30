لا يزال هناك 48 رهينة.. نتنياهو يعلن استعادة جثمان عيدان شتيفي من قطاع غزة

Advertisement

أكد السبت استعادة جثة الرهينة إيدان شتيفي من .وباستعادة جثة شتيفي، قالت إن عدد المتبقين في غزة 48 رهينة يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.وكان قد أكد يوم الجمعة أن ما سمّاها "معركة استعادة الرهائن ستستمر من دون توقف".كما أضاف أن الجيش استعاد جثتين من غزة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ من أجل التعرف على هوية أحدهما.وأوضح أن "الجيش وجهاز استعادا بعملية مشتركة جثمان إيلان ، الذي كان محتجزاً لدى ".وأشار إلى أنه "خلال العملية تمت أيضًا استعادة عينات ومقتنيات تخص أسيراً آخر قتل، وتخضع حاليا لإجراءات فحص وتحديد الهوية".(العربية)