عربي-دولي

لا يزال هناك 48 رهينة.. نتنياهو يعلن استعادة جثمان عيدان شتيفي من قطاع غزة

Lebanon 24
30-08-2025 | 16:24
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت استعادة جثة الرهينة إيدان شتيفي من قطاع غزة.
وباستعادة جثة شتيفي، قالت إسرائيل إن عدد المتبقين في غزة 48 رهينة يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.

وكان نتنياهو قد أكد يوم الجمعة أن ما سمّاها "معركة استعادة الرهائن ستستمر من دون توقف".
كما أضاف أن الجيش استعاد جثتين من غزة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ من أجل التعرف على هوية أحدهما.

وأوضح أن "الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك استعادا بعملية مشتركة جثمان إيلان فايس، الذي كان محتجزاً لدى حماس".

وأشار إلى أنه "خلال العملية تمت أيضًا استعادة عينات ومقتنيات تخص أسيراً آخر قتل، وتخضع حاليا لإجراءات فحص وتحديد الهوية".(العربية)
 
