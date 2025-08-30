اللجنة العربية ـ الإسلامية تأسف لرفض تأشيرات الوفد الفلسطيني: قرارٌ يناقض "اتفاقية المقر"

Advertisement

أعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة عن أسفها العميق لقرار الأميركية عدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرةً أنّ الخطوة "تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر" التي تُلزم الدولة المضيفة بتسهيل مشاركة الأعضاء والمراقبين.وضمّت اللجنة وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، إضافة إلى الأمينين العامين لجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي. ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في القرار والتراجع عنه، مؤكدةً ضرورة احترام الالتزامات الدولية وإتاحة المجال للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية والتزامها بخيار السلام.