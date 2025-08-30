Advertisement

عربي-دولي

اللجنة العربية ـ الإسلامية تأسف لرفض تأشيرات الوفد الفلسطيني: قرارٌ يناقض "اتفاقية المقر"

Lebanon 24
30-08-2025 | 16:25
أعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة عن أسفها العميق لقرار وزارة الخارجية الأميركية عدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرةً أنّ الخطوة "تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر" التي تُلزم الدولة المضيفة بتسهيل مشاركة الأعضاء والمراقبين.
وضمّت اللجنة وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، إضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. ودعت اللجنة واشنطن إلى إعادة النظر في القرار والتراجع عنه، مؤكدةً ضرورة احترام الالتزامات الدولية وإتاحة المجال للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتزامها بخيار السلام.
