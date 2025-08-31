Advertisement

عربي-دولي

غارة إسرائيلية استهدفت شقة كان بداخلها.. معلومات جديدة عن أبو عبيدة

Lebanon 24
31-08-2025
أكد مصدر فلسطيني في حديث لقناة "العربية"، استشهاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، بعد استهداف إسرائيلي لشقة كان يتواجد بداخلها.
وبحسب المصدر، فإن أفرادًا من عائلة أبو عبيدة وقيادات في القسام، أكدوا استشهاده بعد معاينة الجثة.
 
وأمس السبت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، استهدف "أبو عبيدة" بمنطقة مدينة غزة في شمال قطاع غزة.
 
