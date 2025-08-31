28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غارة إسرائيلية استهدفت شقة كان بداخلها.. معلومات جديدة عن أبو عبيدة
Lebanon 24
31-08-2025
|
00:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مصدر فلسطيني في حديث لقناة "العربية"، استشهاد الناطق باسم
كتائب القسام
أبو عبيدة
، بعد استهداف إسرائيلي لشقة كان يتواجد بداخلها.
Advertisement
وبحسب المصدر، فإن أفرادًا من عائلة أبو عبيدة وقيادات في القسام، أكدوا استشهاده بعد معاينة الجثة.
وأمس السبت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش
الإسرائيلي
وجهاز
الأمن العام
، استهدف "أبو عبيدة" بمنطقة مدينة غزة في شمال
قطاع غزة
.
مواضيع ذات صلة
مصدر فلسطيني لـ "العربية": إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام أبو عبيدة
Lebanon 24
مصدر فلسطيني لـ "العربية": إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام أبو عبيدة
31/08/2025 10:06:40
31/08/2025 10:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"
Lebanon 24
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة"
31/08/2025 10:06:40
31/08/2025 10:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بلدة الطيري - جنوب لبنان ومعلومات عن سقوط إصابات
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بلدة الطيري - جنوب لبنان ومعلومات عن سقوط إصابات
31/08/2025 10:06:40
31/08/2025 10:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": معلومات عن سقوط شهيد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في البابلية
Lebanon 24
"لبنان 24": معلومات عن سقوط شهيد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في البابلية
31/08/2025 10:06:40
31/08/2025 10:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز الأمن العام
كتائب القسام
الأمن العام
الإسرائيلي
أبو عبيد
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
منذ 7 تشرين الأول.. كم بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي؟
Lebanon 24
منذ 7 تشرين الأول.. كم بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي؟
02:48 | 2025-08-31
31/08/2025 02:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت طائرته في المحيط فجأة.. هذا ما جرى مع طيار أميركي! (فيديو)
Lebanon 24
سقطت طائرته في المحيط فجأة.. هذا ما جرى مع طيار أميركي! (فيديو)
01:47 | 2025-08-31
31/08/2025 01:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشبح" يترأس القائمة.. من هو الخليفة المحتمل لمحمد السنوار في قيادة حماس؟
Lebanon 24
"الشبح" يترأس القائمة.. من هو الخليفة المحتمل لمحمد السنوار في قيادة حماس؟
01:33 | 2025-08-31
31/08/2025 01:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستمر 4 أيام.. وصول بوتين إلى الصين بزيارة رسمية (فيديو)
Lebanon 24
ستستمر 4 أيام.. وصول بوتين إلى الصين بزيارة رسمية (فيديو)
00:21 | 2025-08-31
31/08/2025 12:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر من استهدافه بغارة إسرائيلية.. حماس تنعي محمد السنوار
Lebanon 24
بعد أشهر من استهدافه بغارة إسرائيلية.. حماس تنعي محمد السنوار
23:31 | 2025-08-30
30/08/2025 11:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
14:34 | 2025-08-30
30/08/2025 02:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
14:12 | 2025-08-30
30/08/2025 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"دجاج فاسد" في متجر لبنانيّ.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو لـ"دجاج فاسد" في متجر لبنانيّ.. شاهدوه!
04:53 | 2025-08-30
30/08/2025 04:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:48 | 2025-08-31
منذ 7 تشرين الأول.. كم بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي؟
01:47 | 2025-08-31
سقطت طائرته في المحيط فجأة.. هذا ما جرى مع طيار أميركي! (فيديو)
01:33 | 2025-08-31
"الشبح" يترأس القائمة.. من هو الخليفة المحتمل لمحمد السنوار في قيادة حماس؟
00:21 | 2025-08-31
ستستمر 4 أيام.. وصول بوتين إلى الصين بزيارة رسمية (فيديو)
23:31 | 2025-08-30
بعد أشهر من استهدافه بغارة إسرائيلية.. حماس تنعي محمد السنوار
16:51 | 2025-08-30
ترامب يتجه إلى استعادة تسمية تاريخية: "وزارة الحرب" بدلاً من وزارة الدفاع
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
31/08/2025 10:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 10:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 10:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24