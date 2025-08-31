غارة إسرائيلية استهدفت شقة كان بداخلها.. معلومات جديدة عن أبو عبيدة

Advertisement

أكد مصدر فلسطيني في حديث لقناة "العربية"، استشهاد الناطق باسم ، بعد استهداف إسرائيلي لشقة كان يتواجد بداخلها.وبحسب المصدر، فإن أفرادًا من عائلة أبو عبيدة وقيادات في القسام، أكدوا استشهاده بعد معاينة الجثة.