عربي-دولي

خلال شهر أيلول... موقع إسرائيليّ يكشف ما سيحصل بين سوريا وإسرائيل

Lebanon 24
31-08-2025 | 08:00
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن مصادر إسرائيلية رفيعة أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشدد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل الشهر المقبل إلى اتفاق أمني، أو اتفاق على عدم الاعتداء بين البلدين. 
وذكرت المصادر الرفيعة المستوى لمجلة "إيبوك" الاقتصادية الإسرائيلية أن واشنطن تريد أن تتفق دمشق وتل أبيب على هذه الصيغة قبل انعقاد اجتمعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر المقبل أي قبل النصف الثاني من أيلول.
 
وأشارت المصادر السياسية، إلى أن "ترامب يبحث عن إنجازات سياسية في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن "الاتفاق الأمني الذي تحاول الولايات المتحدة الترويج له بين إسرائيل وسوريا يواجه صعوبات".
 
وأضافت: "إسرائيل غير مستعدة للانسحاب من قمة جبل الشيخ والتراجع في المنطقة العازلة، التي وسعتها مباشرة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد".

وتابعت المصادر أن اتفاق أمني يؤدي إلى نزع السلاح في جنوب سوريا، ويمنع تركيا من بناء قواعد عسكرية في سوريا، ويسمح بفتح ممر إنساني من أراضي إسرائيل إلى الدروز في السويداء، يخدم المصالح الأمنية لإسرائيل بشكل جيد.
 
وكشفت المصادر عن أن الرئيس السوري أحمد الشرع يصر على أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها في سوريا مباشرة بعد سقوط نظام الأسد، وأن تعود إلى "اتفاقية فصل القوات" بينها لعام 1974.

وقالت مصادر أمنية رفيعة إن إسرائيل "تنظر إلى الشرع على أنه يتأرجح بين القوة والضعف: قوي في درجة سيطرته على أجزاء من الشارع السوري السنّي، وإن لم يكن على الفصائل الجهادية المسلحة، لكنه ضعيف من حيث القدرة على حكم بلد فقير وشاسع يتطلب استثمارات أجنبية لإعادة إعماره".

وأردفت: "قوته بين الجمهور السنّي تمنحه درجة من الشرعية، ولكن التنازلات الكبيرة لإسرائيل قد تضعف هذه الشرعية. في الوقت عينه، يدفعه الضعف الاقتصادي نحو تسويات اضطرارية". 
 
ورجح مصدر سياسي رفيع أنه حتى انعقاد الجمعية العامة ستبذل الإدارة الأميركية جهدا سياسيا مكثفا لتقريب المواقف بين إسرائيل وسوريا للتوصل إلى توقيع اتفاق أمني.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24