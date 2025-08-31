26
لا معلومات مُؤكّدة بشأن مصيره.. إسرائيل تكشف أسراراً عن "أبو عبيدة"
Lebanon 24
31-08-2025
|
06:00
A-
A+
اعلنت القناة 14
الإسرائيلية
أن الجيش
الإسرائيلي
يقول إن المعلومات المتعلقة بحالة أبو عبيدة لا تزال قيد الفحص لكن تقديراته تشير إلى أنه أصيب بجروح خطيرة.
من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال إجتماع الحكومة الإسرائيليّة، أنّ "الجيش الإسرائيليّ هاجم "الناطق باسم الشرّ" أبو عبيدة، وننتظر النتائج".
وتابع: "بيان حركة "
حماس
" مُتأخر ربما لأنه لا يُوجد من يُوضح الأمر".
وذكر موقع "
روسيا اليوم
" أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أن تقديرات أجهزة الأمن تفيد بنجاح عملية اغتيال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "
كتائب
القسام".
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية للإذاعة: "هذه هي المرة الثالثة منذ بداية الحرب التي تحاول فيها
إسرائيل
اغتياله. ففي المرات السابقة فشلت المحاولات، ويبدو أن هذه المرة العملية نجحت".
من جهته
، كتب موقع "واللا" الإسرائيلي أنه عندما بدأت الحرب، اختفى المتحدث باسم الجناح العسكري لـ"حماس" وحافظ على مستوى عزلة أعلى من يحيى السنوار، لكن أبو عبيدة خرج الآن من مخبئه وانكشف أمره.
واضاف تقرير الموقع المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية: "السؤال الأهم: هل كان لا يزال موجودا عندما سقطت القنبلة على المبنى؟" وأوضح مصدر أمني: "للأسف، لقد أعد خلفاء له".
وأردف تقرير الموقع: "قبل الحرب بوقت طويل والسابع من تشرين الأول، أصر ضباط في القيادة الجنوبية على تصنيف أبي عبيدة، كهدف رئيسي للمراقبة والقمع. ومع ذلك، كان هناك مسؤولون كبار في النظام يفكرون بشكل مختلف".
وقدرت مصادر أمنية أنه خلال الحرب كانت هناك فرصة قريبة للقضاء عليه في لحظة معينة، لكن مزيجا من الخوف من إيذاء أشخاص غير متورطين على نطاق واسع، والانكشاف والاختفاء
القصير
، ساعده في النهاية على الفرار.
وأكد الموقع أنه على مر السنين، أصبح أبو عبيدة رمزا حقيقيا في العالم العربي. رمز تتردد كلماته في أرجاء العالم العربي. في
تركيا
، أصبح "شخصيةً مشهورة" تُزينه أحيانا ملصقات ضخمة ورسومات على الجدران. في المرحلة الأولى، كشفت المخابرات عن اسمه الحقيقي لزيادة الضغط عليه وأملا في أن يرتكب أخطاء.
وأوضح مصدر أمني: "إنه معروف بالنرجسية. لديه فهم عميق بالحرب النفسية، وهو عنصر أساسي في حرب حماس الفكرية ضد إسرائيل. إنه على رأس الآلة. لسوء حظنا، لديه خلفاء مدربون".
ووفقا لمصادر استخباراتية، خرج أبو عبيدة من مخبئه وانكشف أمره. السؤال الأهم: هل كان لا يزال موجودا عندما انفجرت القنبلة في المبنى؟ واختتم المصدر: "هناك أمر واحد واضح، في النهاية، الجميع يخطئ، والقضاء عليهم مسألة وقت".
