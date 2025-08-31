Advertisement

عربي-دولي

لا معلومات مُؤكّدة بشأن مصيره.. إسرائيل تكشف أسراراً عن "أبو عبيدة"

Lebanon 24
31-08-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1411199-638922417506823426.jpg
Doc-P-1411199-638922417506823426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقول إن المعلومات المتعلقة بحالة أبو عبيدة لا تزال قيد الفحص لكن تقديراته تشير إلى أنه أصيب بجروح خطيرة. 
Advertisement
 
من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال إجتماع الحكومة الإسرائيليّة، أنّ "الجيش الإسرائيليّ هاجم "الناطق باسم الشرّ" أبو عبيدة، وننتظر النتائج".

وتابع: "بيان حركة "حماس" مُتأخر ربما لأنه لا يُوجد من يُوضح الأمر".
 
وذكر موقع "روسيا اليوم" أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أن تقديرات أجهزة الأمن تفيد بنجاح عملية اغتيال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام". 
 
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية للإذاعة: "هذه هي المرة الثالثة منذ بداية الحرب التي تحاول فيها إسرائيل اغتياله. ففي المرات السابقة فشلت المحاولات، ويبدو أن هذه المرة العملية نجحت".
 
من جهته، كتب موقع "واللا" الإسرائيلي أنه عندما بدأت الحرب، اختفى المتحدث باسم الجناح العسكري لـ"حماس" وحافظ على مستوى عزلة أعلى من يحيى السنوار، لكن أبو عبيدة خرج الآن من مخبئه وانكشف أمره.

واضاف تقرير الموقع المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية: "السؤال الأهم: هل كان لا يزال موجودا عندما سقطت القنبلة على المبنى؟" وأوضح مصدر أمني: "للأسف، لقد أعد خلفاء له".

وأردف تقرير الموقع: "قبل الحرب بوقت طويل والسابع من تشرين الأول، أصر ضباط في القيادة الجنوبية على تصنيف أبي عبيدة، كهدف رئيسي للمراقبة والقمع. ومع ذلك، كان هناك مسؤولون كبار في النظام يفكرون بشكل مختلف".

وقدرت مصادر أمنية أنه خلال الحرب كانت هناك فرصة قريبة للقضاء عليه في لحظة معينة، لكن مزيجا من الخوف من إيذاء أشخاص غير متورطين على نطاق واسع، والانكشاف والاختفاء القصير، ساعده في النهاية على الفرار.
 
وأكد الموقع أنه على مر السنين، أصبح أبو عبيدة رمزا حقيقيا في العالم العربي. رمز تتردد كلماته في أرجاء العالم العربي. في تركيا، أصبح "شخصيةً مشهورة" تُزينه أحيانا ملصقات ضخمة ورسومات على الجدران. في المرحلة الأولى، كشفت المخابرات عن اسمه الحقيقي لزيادة الضغط عليه وأملا في أن يرتكب أخطاء.

وأوضح مصدر أمني: "إنه معروف بالنرجسية. لديه فهم عميق بالحرب النفسية، وهو عنصر أساسي في حرب حماس الفكرية ضد إسرائيل. إنه على رأس الآلة. لسوء حظنا، لديه خلفاء مدربون".

ووفقا لمصادر استخباراتية، خرج أبو عبيدة من مخبئه وانكشف أمره. السؤال الأهم: هل كان لا يزال موجودا عندما انفجرت القنبلة في المبنى؟ واختتم المصدر: "هناك أمر واحد واضح، في النهاية، الجميع يخطئ، والقضاء عليهم مسألة وقت".
مواضيع ذات صلة
أسرار جديدة تُكشف عن سجن صيدنايا.. معلومات خطيرة!
lebanon 24
31/08/2025 23:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سلمى أبو ضيف تكشف أسرارًا مثيرة عن هذا الفيلم
lebanon 24
31/08/2025 23:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عينات من "الجانب المظلم" تكشف أسراراً جديدة عن القمر
lebanon 24
31/08/2025 23:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تنشر صورة "أبو عبيدة": نجحنا في اغتياله
lebanon 24
31/08/2025 23:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

من جهته

القضاء

القصير

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:59 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:18 | 2025-08-31
16:00 | 2025-08-31
15:59 | 2025-08-31
15:52 | 2025-08-31
15:44 | 2025-08-31
15:36 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24