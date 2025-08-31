منذ هجوم 7 تشرين الأول.. من هم أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل؟

#شاهد.. كتائب القسام تبث مقطعًا مرئيًا بعنوان "سيد الشهداء" للشهيد القائد محمد الضيف، ويتضمّن مشاهد تُعرض للمرة الأولى. pic.twitter.com/47d9isG6dk
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2025
#صور جديدة للشهيد محمد الضيف، قائد أركان المقاومة، ظهرت خلال فيديو كليب حمل عنوان "سيد الشهداء". pic.twitter.com/mCv90jchYD
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2025
