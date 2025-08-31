منذ هجوم 7 تشرين الأول.. من هم أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل؟

منذ عملية "طوفان " يوم 7 تشرين الأول من العام 2023، اغتال الجيش عدداً من أبرز قادة حركة " " وجناحها المسلح " القسام"، وقد شملت قائمة الاغتيالات قادة الصف الأول والثاني في الحركة، سواء من أعضاء أو ذراعها العسكري.

و"حماس" التي تكتمت على أسماء الذين تم استهدافهم ولم تؤكد استشهادهم سابقاً، أعلنت للمرة الأولى عن الأسماء الذين اغتالتهم خلال الحرب. وضمت القائمة كلاً من إسماعيل هنية قائد المكتب السياسي، ويحيى السنوار قائد الحركة في ، ومحمد الضيف رئيس هيئة الأركان وقائد "كتائب القسام"، ومروان عيسى وباسم عيسى ورافع سلامة ورائد ثابت، ومحمد السنوار شقيق يحيى.

#شاهد.. كتائب القسام تبث مقطعًا مرئيًا بعنوان "سيد " للشهيد القائد محمد الضيف، ويتضمّن مشاهد تُعرض للمرة الأولى.

ونشرت حركة "حماس"، فجر اليوم الأحد، مقطع فيديو بعنوان "سيد الشهداء" عن محمد الضيف، احتوى لقطات تعرض لأول مرة لعدد من قادة الحركة في غزة. وتضمن الفيديو توثيقاً لجانب من مسيرة محمد الضيف من بداية عمله في الجناح المسلح للحركة، إلى جانب لقطات له مع قادة الحركة وأخرى مع نائبه رافع سلامة خلال الإشراف على تنفيذ عملية "طوفان الأقصى". (ارم نيوز)