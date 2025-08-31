Advertisement

عربي-دولي

منذ هجوم 7 تشرين الأول.. من هم أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل؟

Lebanon 24
31-08-2025 | 12:00
منذ عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الأول من العام 2023، اغتال الجيش الإسرائيلي عدداً من أبرز قادة حركة "حماس" وجناحها المسلح "كتائب القسام"، وقد شملت قائمة الاغتيالات قادة الصف الأول والثاني في الحركة، سواء من أعضاء المكتب السياسي أو ذراعها العسكري.
 
 
و"حماس" التي تكتمت على أسماء القادة الذين تم استهدافهم ولم تؤكد استشهادهم سابقاً، أعلنت للمرة الأولى عن الأسماء الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب. وضمت القائمة كلاً من إسماعيل هنية قائد المكتب السياسي، ويحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة، ومحمد الضيف رئيس هيئة الأركان وقائد "كتائب القسام"، ومروان عيسى وباسم عيسى ورافع سلامة ورائد ثابت، ومحمد السنوار شقيق يحيى.
 
ونشرت حركة "حماس"، فجر اليوم الأحد، مقطع فيديو بعنوان "سيد الشهداء" عن محمد الضيف، احتوى لقطات تعرض لأول مرة لعدد من قادة الحركة في غزة. وتضمن الفيديو توثيقاً لجانب من مسيرة محمد الضيف من بداية عمله في الجناح المسلح للحركة، إلى جانب لقطات له مع قادة الحركة وأخرى مع نائبه رافع سلامة خلال الإشراف على تنفيذ عملية "طوفان الأقصى". (ارم نيوز)
 
 
المكتب السياسي

الإسرائيلي

يوم الأحد

المقاومة

قطاع غزة

إسرائيل

الشهداء

الأقصى

