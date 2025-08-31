Advertisement

مخاوف في إسرائيل... نقل إجتماعات الحكومة إلى مكان سريّ

Lebanon 24
31-08-2025 | 06:36
بعد اغتيال رئيس حكومة "الحوثيين" أحمد غالب الرهوي، أفادت "القناة الـ12 الإسرائيليّة"، عن نقل إجتماعات الحكومة الإسرائيليّة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" إلى مكان محصن وسريّ.
توازيّاً، كشفت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ "هناك تخوفات إسرائيلية كبيرة من رد فعل "الحوثيين" بعد اغتيال الرهوي. (سبوتنيك)
 
 
 
