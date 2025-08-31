مخاوف في إسرائيل... نقل إجتماعات الحكومة إلى مكان سريّ

بعد اغتيال رئيس حكومة "الحوثيين" الرهوي، أفادت " القناة الـ12 الإسرائيليّة"، عن نقل إجتماعات الحكومة الإسرائيليّة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" إلى مكان محصن وسريّ. Advertisement



توازيّاً، كشفت هيئة البثّ ، أنّ "هناك تخوفات إسرائيلية كبيرة من رد فعل "الحوثيين" بعد اغتيال الرهوي. (سبوتنيك)