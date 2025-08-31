إرتفاع صادرات الملابس الجاهزة في مصر

قال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة فاضل ، إنّ صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت 26 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025.

وأشار مرزوق إلى أنّ الصادرات سجّلت 1.94 مليار دولار، مقابل 1.54 مليار دولار خلال الفترة عينها من العام 2024. (العربية)