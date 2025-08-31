Advertisement

إقتصاد

إرتفاع صادرات الملابس الجاهزة في مصر

Lebanon 24
31-08-2025 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1411225-638922456882258486.jpg
Doc-P-1411225-638922456882258486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة فاضل مرزوق، إنّ  صادرات الملابس الجاهزة المصرية ارتفعت 26 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025.
Advertisement
 
 
وأشار مرزوق إلى أنّ الصادرات سجّلت 1.94 مليار دولار، مقابل 1.54 مليار دولار خلال الفترة عينها من العام 2024. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في تركيا... العجز التجاري يرتفع رغم نمو الصادرات
lebanon 24
31/08/2025 23:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مارسيليا يستبعد رابيو ورو بعد مشادة كلامية في غرفة الملابس
lebanon 24
31/08/2025 23:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الملابس الواقية من الشمس: ضرورة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية
lebanon 24
31/08/2025 23:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي!
lebanon 24
31/08/2025 23:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

المصرية

الملا

مرزوق

مصرية

مصري

رزوق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:59 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:18 | 2025-08-31
16:00 | 2025-08-31
15:59 | 2025-08-31
15:52 | 2025-08-31
15:44 | 2025-08-31
15:36 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24