26
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إرتفاع صادرات الملابس الجاهزة في مصر
Lebanon 24
31-08-2025
|
06:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة فاضل
مرزوق
، إنّ صادرات الملابس الجاهزة
المصرية
ارتفعت 26 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025.
Advertisement
وأشار مرزوق إلى أنّ الصادرات سجّلت 1.94 مليار دولار، مقابل 1.54 مليار دولار خلال الفترة عينها من العام 2024. (العربية)
مواضيع ذات صلة
في تركيا... العجز التجاري يرتفع رغم نمو الصادرات
Lebanon 24
في تركيا... العجز التجاري يرتفع رغم نمو الصادرات
31/08/2025 23:34:09
31/08/2025 23:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مارسيليا يستبعد رابيو ورو بعد مشادة كلامية في غرفة الملابس
Lebanon 24
مارسيليا يستبعد رابيو ورو بعد مشادة كلامية في غرفة الملابس
31/08/2025 23:34:09
31/08/2025 23:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الملابس الواقية من الشمس: ضرورة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية
Lebanon 24
الملابس الواقية من الشمس: ضرورة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية
31/08/2025 23:34:09
31/08/2025 23:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي!
Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي!
31/08/2025 23:34:09
31/08/2025 23:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
المصرية
الملا
مرزوق
مصرية
مصري
رزوق
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى
Lebanon 24
خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى
16:18 | 2025-08-31
31/08/2025 04:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية.. وترامب عنصر الحسم
Lebanon 24
إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية.. وترامب عنصر الحسم
16:00 | 2025-08-31
31/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
Lebanon 24
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
15:59 | 2025-08-31
31/08/2025 03:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تعثر التحضيرات لإجتماع بين زيلينيسكي وبوتين.. رئيس مكتب زيلينسكي يدعو ويتكوف لزيارة أوكرانيا
Lebanon 24
وسط تعثر التحضيرات لإجتماع بين زيلينيسكي وبوتين.. رئيس مكتب زيلينسكي يدعو ويتكوف لزيارة أوكرانيا
15:52 | 2025-08-31
31/08/2025 03:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 5 أيام من مقتلهم.. الحوثيون يشيعون غداً الرهوي وأعضاء حكومته
Lebanon 24
بعد 5 أيام من مقتلهم.. الحوثيون يشيعون غداً الرهوي وأعضاء حكومته
15:44 | 2025-08-31
31/08/2025 03:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-31
31/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:18 | 2025-08-31
خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى
16:00 | 2025-08-31
إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية.. وترامب عنصر الحسم
15:59 | 2025-08-31
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
15:52 | 2025-08-31
وسط تعثر التحضيرات لإجتماع بين زيلينيسكي وبوتين.. رئيس مكتب زيلينسكي يدعو ويتكوف لزيارة أوكرانيا
15:44 | 2025-08-31
بعد 5 أيام من مقتلهم.. الحوثيون يشيعون غداً الرهوي وأعضاء حكومته
15:36 | 2025-08-31
في البحر الأحمر.. هجوم جديد للحوثيين
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 23:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 23:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 23:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24