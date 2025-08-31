زيلينسكي: نخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا

Advertisement

قال الرئيس الأوكراني إن البلاد تخطط لشن ضربات جديدة في عمق ، وذلك بعد هجمات مكثفة استهدفت أصولا في قطاع الطاقة الروسي على مدى أسابيع.وكتب على منصة "إكس"، بعد اجتماع مع : "سنواصل عملياتنا النشطة بالطريقة اللازمة تماماً للدفاع عن . القوات والموارد جاهزة. وجرى التخطيط لضربات جديدة في العمق". (العربية)