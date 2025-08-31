Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: نخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا

Lebanon 24
31-08-2025 | 07:18
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن البلاد تخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا، وذلك بعد هجمات مكثفة استهدفت أصولا في قطاع الطاقة الروسي على مدى أسابيع.
وكتب زيلينسكي على منصة "إكس"، بعد اجتماع مع قائد الجيش الجنرال أولكسندر سيرسكي: "سنواصل عملياتنا النشطة بالطريقة اللازمة تماماً للدفاع عن أوكرانيا. القوات والموارد جاهزة. وجرى التخطيط لضربات جديدة في العمق". (العربية)
