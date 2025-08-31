خطّة ترامب بشأن غزة... ماذا تتضمّن؟

كشفت صحيفة " " الأميركيّة، أنّ "الخطة التي تبحثها الأميركيّ لمستقبل ، تشمل نقل جميع سكانه بناء على ما يسمى "الرحيل الطوعي" إلى بلد آخر أو إلى مناطق محصورة في القطاع".

Advertisement

وأضافت الصحيفة الأميركيّة أنّ " تدرس خطة لجعل قطاع غزة منطقة تحت الوصاية الأميركية لما لا يقلّ عن 10 سنوات، وتحويله إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا المتقدمة".

وأشارت " بوست" إلى أنّ "الخطة تشمل بناء "ريفييرا " على أنقاض القطاع، ودفع أموال للفلسطينيين مقابل مغادرته".