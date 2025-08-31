Advertisement

عربي-دولي

خطّة ترامب بشأن غزة... ماذا تتضمّن؟

Lebanon 24
31-08-2025 | 10:00
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، أنّ "الخطة التي تبحثها إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لمستقبل قطاع غزة، تشمل نقل جميع سكانه بناء على ما يسمى "الرحيل الطوعي" إلى بلد آخر أو إلى مناطق محصورة في القطاع".
وأضافت الصحيفة الأميركيّة أنّ "إدارة ترامب تدرس خطة لجعل قطاع غزة منطقة تحت الوصاية الأميركية لما لا يقلّ عن 10 سنوات، وتحويله إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا المتقدمة".
 
 
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنّ "الخطة تشمل بناء "ريفييرا الشرق الأوسط" على أنقاض القطاع، ودفع أموال للفلسطينيين مقابل مغادرته".
 
 
 
إدارة الرئيس الأميركي

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

الشرق الأوسط

واشنطن بوست

إدارة ترامب

دارة الرئيس

قطاع غزة

