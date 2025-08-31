Advertisement

عربي-دولي

رسميّاً... إسرائيل تُعلن نجاح عمليّة إغتيال "أبو عبيدة"

Lebanon 24
31-08-2025 | 09:08
اكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نجاح عملية اغتيال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة. 
وقال: "تم القضاء على أبو عبيدة، المتحدث باسم حماس الإرهابي، في غزة، وأُرسل للقاء جميع أعضاء محور الشر المُحبطين من إيران وغزة ولبنان واليمن في قاع الجحيم".

وأضاف: "تهانينا للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) على الإعدام المُتقن".

وأردف: "قريبا، ومع اشتداد الحملة على غزة، سيلتقي بمزيد من شركائه في الجريمة هناك - قتلة ومغتصبي حماس". (روسيا اليوم)
