26
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رسميّاً... إسرائيل تُعلن نجاح عمليّة إغتيال "أبو عبيدة"
Lebanon 24
31-08-2025
|
09:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكد
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل
كاتس نجاح عملية اغتيال الناطق العسكري باسم "
كتائب القسام
" أبو عبيدة.
Advertisement
وقال: "تم
القضاء
على أبو عبيدة، المتحدث باسم
حماس
الإرهابي، في غزة، وأُرسل للقاء جميع أعضاء محور الشر المُحبطين من
إيران
وغزة ولبنان واليمن في قاع الجحيم".
وأضاف: "تهانينا للجيش الإسرائيلي وجهاز
الأمن العام
(الشاباك) على الإعدام المُتقن".
وأردف: "قريبا، ومع اشتداد الحملة على غزة، سيلتقي بمزيد من شركائه في الجريمة هناك - قتلة ومغتصبي حماس". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: من المتوقع صدور إعلان رسمي عن اغتيال أبو عبيدة قريبًا
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: من المتوقع صدور إعلان رسمي عن اغتيال أبو عبيدة قريبًا
31/08/2025 23:34:42
31/08/2025 23:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تنشر صورة "أبو عبيدة": نجحنا في اغتياله
Lebanon 24
إسرائيل تنشر صورة "أبو عبيدة": نجحنا في اغتياله
31/08/2025 23:34:42
31/08/2025 23:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تنتظر تأكيدا استخبارايا بشأن نجاح اغتيال الناطق العسكري باسم كتائب القسام
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تنتظر تأكيدا استخبارايا بشأن نجاح اغتيال الناطق العسكري باسم كتائب القسام
31/08/2025 23:34:42
31/08/2025 23:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر فلسطيني لـ "العربية": إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام أبو عبيدة
Lebanon 24
مصدر فلسطيني لـ "العربية": إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام أبو عبيدة
31/08/2025 23:34:42
31/08/2025 23:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز الأمن العام
كتائب القسام
روسيا اليوم
وزير الدفاع
الأمن العام
الإسرائيلي
إسرائيل
يسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى
Lebanon 24
خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى
16:18 | 2025-08-31
31/08/2025 04:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية.. وترامب عنصر الحسم
Lebanon 24
إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية.. وترامب عنصر الحسم
16:00 | 2025-08-31
31/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
Lebanon 24
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
15:59 | 2025-08-31
31/08/2025 03:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تعثر التحضيرات لإجتماع بين زيلينيسكي وبوتين.. رئيس مكتب زيلينسكي يدعو ويتكوف لزيارة أوكرانيا
Lebanon 24
وسط تعثر التحضيرات لإجتماع بين زيلينيسكي وبوتين.. رئيس مكتب زيلينسكي يدعو ويتكوف لزيارة أوكرانيا
15:52 | 2025-08-31
31/08/2025 03:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 5 أيام من مقتلهم.. الحوثيون يشيعون غداً الرهوي وأعضاء حكومته
Lebanon 24
بعد 5 أيام من مقتلهم.. الحوثيون يشيعون غداً الرهوي وأعضاء حكومته
15:44 | 2025-08-31
31/08/2025 03:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-31
31/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:18 | 2025-08-31
خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى
16:00 | 2025-08-31
إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية.. وترامب عنصر الحسم
15:59 | 2025-08-31
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
15:52 | 2025-08-31
وسط تعثر التحضيرات لإجتماع بين زيلينيسكي وبوتين.. رئيس مكتب زيلينسكي يدعو ويتكوف لزيارة أوكرانيا
15:44 | 2025-08-31
بعد 5 أيام من مقتلهم.. الحوثيون يشيعون غداً الرهوي وأعضاء حكومته
15:36 | 2025-08-31
في البحر الأحمر.. هجوم جديد للحوثيين
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 23:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 23:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 23:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24