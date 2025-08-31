رسميّاً... إسرائيل تُعلن نجاح عمليّة إغتيال "أبو عبيدة"

اكد كاتس نجاح عملية اغتيال الناطق العسكري باسم " " أبو عبيدة.

وقال: "تم على أبو عبيدة، المتحدث باسم الإرهابي، في غزة، وأُرسل للقاء جميع أعضاء محور الشر المُحبطين من وغزة ولبنان واليمن في قاع الجحيم".



وأضاف: "تهانينا للجيش الإسرائيلي وجهاز (الشاباك) على الإعدام المُتقن".



وأردف: "قريبا، ومع اشتداد الحملة على غزة، سيلتقي بمزيد من شركائه في الجريمة هناك - قتلة ومغتصبي حماس". (روسيا اليوم)