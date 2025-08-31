بظروف غامضة... مقتل قياديّ بارز في "القاعدة" رمياً بالرصاص

كشفت مصادر إعلامية يمنية، عن مقتل القيادي البارز في تنظيم " " الخشي، الملقب بـ" الخولاني"، برصاص مسلحين مجهولين في محافظة المهرة.

وأفادت المصادر أنّ الخش هو أحد أبرز عناصر تنظيم "القاعدة" وشعرائه المعروفين، وأنّه كان في الآونة الأخيرة يميل إلى تنظيم "داعش" أكثر من القاعدة، ما أثار خلافات داخلية بين عناصر التنظيمات المتشددة.



وأشارت المصادر إلى أنّه وصل إلى محافظة المهرة قبل نحو أسبوع، ويُرجّح أنه كان مكلفًا بمهمة هناك قبل اغتياله. (العربية)