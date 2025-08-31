Advertisement

عربي-دولي

بظروف غامضة... مقتل قياديّ بارز في "القاعدة" رمياً بالرصاص

Lebanon 24
31-08-2025 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1411267-638922553760966472.jpg
Doc-P-1411267-638922553760966472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
 
كشفت مصادر إعلامية يمنية، عن مقتل القيادي البارز في تنظيم "القاعدة" عبدالسلام الخشي، الملقب بـ"شداد الخولاني"، برصاص مسلحين مجهولين في محافظة المهرة.
Advertisement
 
 
وأفادت المصادر أنّ الخش هو أحد أبرز عناصر تنظيم "القاعدة" وشعرائه المعروفين، وأنّه كان في الآونة الأخيرة يميل إلى تنظيم "داعش" أكثر من القاعدة، ما أثار خلافات داخلية بين عناصر التنظيمات المتشددة.

وأشارت المصادر إلى أنّه وصل إلى محافظة المهرة قبل نحو أسبوع، ويُرجّح أنه كان مكلفًا بمهمة هناك قبل اغتياله. (العربية)
 
 
مواضيع ذات صلة
حماس تعلن أنها ستعدم "رمياً بالرصاص" اليوم أشخاصا تتهمهم بالتخابر مع إسرائيل
lebanon 24
31/08/2025 23:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل "الصندوق الأسود" للقاعدة برصاص مجهولين شرق مأرب
lebanon 24
31/08/2025 23:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن تصفية قيادي بارز في "داعش" شمال سوريا
lebanon 24
31/08/2025 23:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
من قياديّ بارز في "حزب الله".. بيان شديدّ اللهجة تجاه أميركا
lebanon 24
31/08/2025 23:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24

عبدالسلام

القاعدة

خولا

رميا

شداد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:59 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:18 | 2025-08-31
16:00 | 2025-08-31
15:59 | 2025-08-31
15:52 | 2025-08-31
15:44 | 2025-08-31
15:36 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24