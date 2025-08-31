Advertisement

إقتصاد

عن شهر أيلول... هذه هي أسعار المحروقات في دولة الإمارات

Lebanon 24
31-08-2025 | 09:48
أقرت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في دولة الإمارات، أسعار المحروقات لشهر أيلول، وجاءت على الشكل التالي:
- الديزل: 2.66 درهم لكل لتر.

- البنزين 98: 2.70 درهم لكل لتر.

- البنزين 95: 2.58 درهم لكل لتر.

- البنزين 91: 2.51 درهم لكل لتر.
 
 
 
