باللغة الصينيّة... هذا ما كتبه خامنئي

Lebanon 24
31-08-2025 | 10:47
تزامنا مع زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الصين لحضور قمة شنغهاي، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عبر منصة "إكس" باللغة الصينيّة، إنّ "إيران والصين، بتاريخهما الحضاري العريق على جانبي آسيا، تملكان القدرة على إحداث تغيير إقليمي وعالمي".
وأضاف خامنئي أن "تطبيق كافة جوانب الاتفاقية الاستراتيجية سيُمهد الطريق لتحقيق ذلك".
 
