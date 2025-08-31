شحادة: الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الزاوية في مستقبل الدول

Advertisement

أكد وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، خلال افتتاحه مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في أزهر في بلدة مجدل عنجر، برعاية دار الفتوى في البقاع، وبحضور مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، أن "الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الزاوية في مستقبل الدول والمجتمعات".وشدّد على أن "التحول الرقمي يجب أن يشمل جميع المناطق ، لا أن يقتصر على العاصمة، وأن يُسخّر لخدمة الإنسان في التعليم والصحة والعمل وصون الكرامة"، معتبراً أن "الدين والعلم يتكاملان"، وداعيًا إلى "توجيه الذكاء الاصطناعي نحو خدمة القيم والأخلاق، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأخبار الكاذبة وسرقة الهويات والتأثير على الأطفال".كما أعلن أن الحكومة "بصدد تحويل مكتب وزير الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى وزارة مستقلة قريباً كما ذكرت في بيانها الوزاري، لتضع رؤية وطنية شاملة تربط البحث العلمي بالحاجات الاقتصادية والاجتماعية".وأكد أن " يملك العقول والكفاءات التي تؤهله ليكون شريكًا فاعلًا في الرقمية، مشيرًا إلى إمكانية التكامل مع الرائدة في هذا المجال مثل والمملكة ".وختم شحادة قائلا "إن مناطق الأطراف شريكة في صناعة الحلول وليست متلقية فقط"، وداعيًا إلى "تعاون الدولة مع المؤسسات والأكاديمية والقطاع الخاص لبناء اقتصاد رقمي يخدم الإنسان ويعزز موقع لبنان على الخريطة التكنولوجية العالمية".