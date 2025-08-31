Advertisement

عربي-دولي

تل أبيب تلمّح لخطوة أحادية.. الضفة الغربية ستصبح تحت السيادة الإسرائيلية

Lebanon 24
31-08-2025 | 13:11
كشف موقع "والا" الإسرائيلي أن وزير الخارجية جدعون ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع في واشنطن أن إسرائيل تدرس خطوات تمهيدية لإعلان بسط سيادتها على الضفة الغربية.
وبحسب الموقع، جرى اللقاء الخميس الماضي وتناول ملفات غزة ولبنان وسوريا والملف الإيراني، لكن النقاش حول الضفة لم يرد في البيان الرسمي.
 
مصادر مطلعة أكدت أن الحكومة الإسرائيلية تميل للمضي قدماً في هذه الخطوة، مع تباين في الدوافع بين من يعتبرها "ضرورة أيديولوجية" وآخرين يرونها "رداً سياسياً" على الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية.

ساعر كان قد انتقد سابقًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيًا إلى تبني قرار السيادة باعتباره "قراراً إسرائيلياً داخلياً"، وذلك خلال فعالية لإحياء الذكرى الخمسين لإحدى مستوطنات الضفة.

 
الضفة الغربية

وزير الخارجية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

نتنياهو

