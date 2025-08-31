تل أبيب تلمّح لخطوة أحادية.. الضفة الغربية ستصبح تحت السيادة الإسرائيلية



Advertisement

وبحسب الموقع، جرى اللقاء الخميس الماضي وتناول ملفات غزة ولبنان وسوريا والملف ، لكن حول الضفة لم يرد في البيان الرسمي. كشف موقع "والا" أن جدعون ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع في أن تدرس خطوات تمهيدية لإعلان بسط سيادتها على .وبحسب الموقع، جرى اللقاء الخميس الماضي وتناول ملفات غزة ولبنان وسوريا والملف ، لكن حول الضفة لم يرد في البيان الرسمي.

مصادر مطلعة أكدت أن الحكومة تميل للمضي قدماً في هذه الخطوة، مع تباين في الدوافع بين من يعتبرها "ضرورة أيديولوجية" وآخرين يرونها "رداً سياسياً" على الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة .



ساعر كان قد انتقد سابقًا رئيس الوزراء بنيامين ، داعيًا إلى تبني قرار السيادة باعتباره "قراراً إسرائيلياً داخلياً"، وذلك خلال فعالية لإحياء الذكرى الخمسين لإحدى مستوطنات الضفة.



