عن طريق الخطأ.. مقاتلة إسرائيلية تقصف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا

قصفت مقاتلة تابعة لسلاح الجو ، اليوم الأحد، موقعًا عسكريًا إسرائيليًا شمال عن طريق الخطأ، وفق ما أفاد مراسل RT.وأوضح أن خللًا فنيًا تسبب بإطلاق قنبلة سقطت على بُعد مئات الأمتار من الموقع العسكري، من دون تسجيل أي إصابات حتى الآن.