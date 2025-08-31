Advertisement

عربي-دولي

عن طريق الخطأ.. مقاتلة إسرائيلية تقصف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا

Lebanon 24
31-08-2025 | 13:23
قصفت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأحد، موقعًا عسكريًا إسرائيليًا شمال قطاع غزة عن طريق الخطأ، وفق ما أفاد مراسل RT.
وأوضح أن خللًا فنيًا تسبب بإطلاق قنبلة سقطت على بُعد مئات الأمتار من الموقع العسكري، من دون تسجيل أي إصابات حتى الآن.
