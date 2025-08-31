Advertisement

عربي-دولي

في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.. هذا ما تفعله أميركا

Lebanon 24
31-08-2025 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1411328-638922696439778694.png
Doc-P-1411328-638922696439778694.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة اعتُبرت "ذكية"، وجّهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتمامها نحو منطقة الساحل وغرب أفريقيا، باعتبارها ساحة محورية للتنافس مع روسيا والصين، وركيزة أساسية لجهود مكافحة الإرهاب، إضافة إلى فرصها الاقتصادية الواعدة.
Advertisement

وبحسب تقرير لمجلة ذا ناشيونال إنترست، يواجه التوجه الأميركي الجديد تحديات داخلية وخارجية، إذ تسعى واشنطن إلى تطوير مقاربة متوازنة تجمع بين الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان والهجرة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الشركاء الإقليميين.

يصف قادة عسكريون أميركيون منطقة الساحل بأنها "مركز الإرهاب العالمي"، محذرين من تمدد تنظيمي القاعدة وداعش. لكن الانقلابات العسكرية الأخيرة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو دفعت هذه الدول للابتعاد عن الغرب والتقارب مع موسكو، حيث تنشط قوات "فاغنر"، فيما طردت النيجر نحو ألف جندي أميركي عام 2024 واستولت على قاعدة مسيّرات كلفت واشنطن 110 ملايين دولار.

مع ذلك، يعاني الحلف الروسي – الأفريقي من هشاشة، إذ أخفقت موسكو في تلبية احتياجات هذه الأنظمة، ما يمنح واشنطن نافذة للعودة بشرط تحسين أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان.

في المقابل، تبرز دول مثل بنين وساحل العاج وتوغو كشركاء محتملين للولايات المتحدة، سواء لتعزيز التعاون الدفاعي أو للاستفادة من التمويل الأميركي عبر "قانون الهشاشة العالمية". كما يُتوقع أن تتحول موانئ مثل لومي (توغو) إلى مراكز لوجستية إقليمية، بينما تعد ساحل العاج من أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا.

ترى روسيا أن حضورها في الساحل مشروع استراتيجي للتمدد نحو المحيط الأطلسي وتهديد أوروبا عبر ورقتي الهجرة والإرهاب، وهو ما تعتبره واشنطن خطرًا طويل الأمد على أمنها وأمن حلف الناتو. ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب قادرة على مواجهة الدعاية الروسية عبر تبنّي خطاب "السيادة" و"أفريقيا أولًا"، وتسويقه كعلاقة رابحة للجانبين.


تبقى واشنطن مطالبة بالتوفيق بين سياساتها في الهجرة – مع القيود المفروضة على مواطني بعض دول المنطقة – وبين رغبتها في تعزيز الشراكات الأمنية والاقتصادية هناك. وهو ما يجعل استراتيجيتها في الساحل وغرب أفريقيا معقدة، تتأرجح بين الفرص الواعدة والتهديدات المتزايدة. (العين)
مواضيع ذات صلة
سماع دوي انفجار ضخم في منطقة جبلة بريف اللاذقية على الساحل السوري غربي البلاد (سبوتنيك)
lebanon 24
31/08/2025 23:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
من إفريقيا.. هذا ما يُهدّد أميركا!
lebanon 24
31/08/2025 23:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"استعداد لضربة جديدة"؟ هذا ما فعلته أميركا فوق إيران!
lebanon 24
31/08/2025 23:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما توصلت إليه لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري
lebanon 24
31/08/2025 23:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

القاعدة

دونالد

أوروبا

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:33 | 2025-08-31
16:30 | 2025-08-31
16:18 | 2025-08-31
16:00 | 2025-08-31
15:59 | 2025-08-31
15:52 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24