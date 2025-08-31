Advertisement

وذكرت (سانا) أن قوات الجيش "تصدت" و"وقعت في كمين" لمجموعة من "قسد" حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في قرية تل ماعز شرق حلب.وذكرت وكالة نقلاً عن مصدر حكومي لم تسمه أن عناصر أخرى من قوات سوريا الديمقراطية متمركزة في أم تينة ودير حافر حلب قصفوا مواقع للجيش في تل معز في محاولة لإخراج مقاتليهم من المواجهة.وذكرت أن قوات الجيش السوري تبادلت إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، فيما أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مواقع الجيش في تل معز.