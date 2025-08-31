Advertisement

اشتباك بين الجيش السوري و"قسد" شرق حلب

Lebanon 24
31-08-2025 | 14:15
قالت وسائل إعلام محلية إن الجيش السوري اعترض عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، أثناء محاولتهم التسلل إلى عدة مواقع عسكرية شرق مدينة حلب شمال سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن قوات الجيش "تصدت" و"وقعت في كمين" لمجموعة من "قسد" حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في قرية تل ماعز شرق حلب.

وذكرت وكالة سانا نقلاً عن مصدر حكومي لم تسمه أن عناصر أخرى من قوات سوريا الديمقراطية متمركزة في أم تينة ودير حافر بريف حلب قصفوا مواقع للجيش في تل معز في محاولة لإخراج مقاتليهم من المواجهة.

وذكرت وكالة الأنباء أن قوات الجيش السوري تبادلت إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، فيما أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مواقع الجيش في تل معز.

 
