في هذه الدولة.. "القصائد الغزلية" ممنوعة

القانون، الذي صادقت عليه ، يُلزم الشعراء بالتركيز على "تعزيز العقيدة الإسلامية ووحدة الأمة"، ويرفض ما يعتبره "أفكارًا غير إسلامية" مثل الشيوعية والديمقراطية والنسوية والقومية. كما يحظر أي إساءة للشعائر الإسلامية أو العلماء أو المجتمعات المسلمة.وطلب آخوندزاده من والثقافة تشكيل لجان رقابية بالتعاون مع وزارة الأمر بالمعروف وشورى العلماء، لتصفية محتوى الأمسيات الشعرية مسبقًا، واختيار المشاركين، ومعاقبة المخالفين. (العربية)