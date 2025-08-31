Advertisement

عربي-دولي

في هذه الدولة.. "القصائد الغزلية" ممنوعة

Lebanon 24
31-08-2025 | 15:18
أصدر زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده قانونًا جديدًا بعنوان "تنظيم الأمسيات الشعرية" في افغانستان، يقضي بحظر القصائد الغزلية وتجريم ما وصفه بـ"المشاعر الزائفة"، ومنع أي مدح للشباب والفتيات أو الدعوة إلى علاقات بينهم.
القانون، الذي صادقت عليه وزارة العدل، يُلزم الشعراء بالتركيز على "تعزيز العقيدة الإسلامية ووحدة الأمة"، ويرفض ما يعتبره "أفكارًا غير إسلامية" مثل الشيوعية والديمقراطية والنسوية والقومية. كما يحظر أي إساءة للشعائر الإسلامية أو العلماء أو المجتمعات المسلمة.

وطلب آخوندزاده من وزارة الإعلام والثقافة تشكيل لجان رقابية بالتعاون مع وزارة الأمر بالمعروف وشورى العلماء، لتصفية محتوى الأمسيات الشعرية مسبقًا، واختيار المشاركين، ومعاقبة المخالفين. (العربية)
 
 
