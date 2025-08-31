Advertisement

في البحر الأحمر.. هجوم جديد للحوثيين

Lebanon 24
31-08-2025 | 15:36
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن هجوم حوثي على سفينة بالبحر الأحمر.
وأضافت أن انفجارا ضخما دوى قرب السفينة. (العربية)
 
