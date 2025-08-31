أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق

Advertisement

الدراسة أوضحت أن فقدان الجليد البحري في شتاء خلال السنوات العشر الأخيرة يعادل ما خسره في 46 عامًا، وهو تراجع يطلق حلقة مفرغة: كلما قلّ الجليد الأبيض العاكس للشمس، ارتفعت حرارة المحيطات، ما يذيب مزيدًا من الجليد.العلماء حذّروا أيضًا من انهيار محتمل للجروف الجليدية التي تدعم الصفائح الجليدية الهائلة. انهيار صفيحة غرب أنتاركتيكا وحدها قد يرفع منسوب البحار بأكثر من 3 أمتار. كما أن تراجع الانقلابية الجنوبية يهدد النظام البيئي البحري العالمي، بدءًا من العوالق النباتية وصولًا إلى الأسماك والبطاريق ، التي تعاني بالفعل من فشل تكاثر كارثي بسبب اختفاء الجليد قبل نضج صغارها.وبينما يُشبه العلماء وضع أنتاركتيكا بمرض مزمن يتفاقم بهجمات حادة مثل موجة الحر غير المسبوقة عام 2022، فإنهم يشددون على أن الحل لا يزال بأيدينا: خفض عاجل وكبير لانبعاثات غازات الدفيئة. كل جزء من درجة مئوية يتم تجنبه، يعني فرصة إضافية لتفادي تغيّرات قد تؤدي إلى فوضى مناخية وسياسية عالمية.