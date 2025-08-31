إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية.. وترامب عنصر الحسم

أكد موقع أكسيوس أن تدرس بجدية خطة لضم نحو 60% من الضفة الغربية، في خطوة ربطت مصادر دبلوماسية المضي فيها بموقف الرئيس الأميركي . ونقل الموقع عن مسؤول قوله إن فرنسا ودولاً أخرى ستفرض عقوبات على إسرائيل إذا أقدمت على الضم.

وبحسب وكالة رويترز، فإن المجلس الوزاري الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو يناقش اليوم مسألة بسط السيادة على الضفة كخيار مطروح، خصوصاً في ظل الغضب من نية فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية الشهر المقبل في .



حتى الآن لم يتضح ما إذا كان الضم سيشمل المستوطنات فقط أو مناطق أوسع مثل غور الأردن، علماً أن أي إجراء ملموس يحتاج إلى عملية تشريعية معقدة وطويلة.



ورغم ذلك، تتمسك إسرائيل بموقفها القائل إن هذه الأراضي "متنازع عليها" وليست محتلة، بينما المجتمع الدولي يرفض هذه الرواية.



يُذكر أن ضم إسرائيل للقدس الشرقية والجولان سابقاً لم يحظ بأي اعتراف دولي، فيما يواصل أعضاء بارزون في الائتلاف الحاكم الإسرائيلي الدفع نحو شرعنة الضم كخيار استراتيجي دائم.