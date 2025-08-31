25
بيروت
27
طرابلس
22
صور
26
جبيل
24
صيدا
26
جونية
20
النبطية
20
زحلة
21
بعلبك
17
بشري
23
بيت الدين
22
كفردبيان
عربي-دولي
في دمشق.. عمليات أمنية تستهدف خلايا نائمة
Lebanon 24
31-08-2025
|
16:32
قالت مصادر
سورية
إن الحكومة كثّفت إجراءاتها الأمنية في ريف
دمشق
لمواجهة ما وصفتها بـ"الخلايا النائمة" التي تخزن الأسلحة وتخطط لأعمال تخريبية مستقبلية، مشيرة إلى أن السلطات قررت "الضرب بيد من حديد" ضد هذه الشبكات.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"إرم نيوز"، فإن الحملة جاءت استباقية بعد معلومات عن تحضيرات تخريبية، موضحة أن بعض هذه الخلايا تتلقى تمويلاً من تنظيم داعش وفلول النظام السابق.
وأوضحت المصادر أن مباحث الأمن الجنائي ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والأموال المسروقة في بلدة الميدعاني
بريف
دمشق، شملت بندقية قنص مع عشرة مخازن، بندقية روسية، ذخائر متنوعة، أدوات حفر عسكرية، جعبة عسكرية، ثلاث طابعات وعشرة أكياس من العملة
السورية
، إضافة إلى شريط هاتف. (ارم نيوز)
لندن: سفارتنا في القاهرة مستمرة بالعمل رغم إغلاق مبناها الرئيسي
Lebanon 24
لندن: سفارتنا في القاهرة مستمرة بالعمل رغم إغلاق مبناها الرئيسي
16:58 | 2025-08-31
31/08/2025 04:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يرفض العودة للمفاوضات
Lebanon 24
الحرس الثوري يرفض العودة للمفاوضات
16:42 | 2025-08-31
31/08/2025 04:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف رصدت إسرائيل أبو عبيدة؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
كيف رصدت إسرائيل أبو عبيدة؟ تقرير يكشف التفاصيل
16:30 | 2025-08-31
31/08/2025 04:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى
Lebanon 24
خلال صيانة خط غاز رئيسي بمصر.. سقوط عدد من القتلى والجرحى
16:18 | 2025-08-31
31/08/2025 04:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية.. وترامب عنصر الحسم
Lebanon 24
إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية.. وترامب عنصر الحسم
16:00 | 2025-08-31
31/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
