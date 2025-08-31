Advertisement

عربي-دولي

في دمشق.. عمليات أمنية تستهدف خلايا نائمة

Lebanon 24
31-08-2025 | 16:33
قالت مصادر سورية إن الحكومة كثّفت إجراءاتها الأمنية في ريف دمشق لمواجهة ما وصفتها بـ"الخلايا النائمة" التي تخزن الأسلحة وتخطط لأعمال تخريبية مستقبلية، مشيرة إلى أن السلطات قررت "الضرب بيد من حديد" ضد هذه الشبكات.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"إرم نيوز"، فإن الحملة جاءت استباقية بعد معلومات عن تحضيرات تخريبية، موضحة أن بعض هذه الخلايا تتلقى تمويلاً من تنظيم داعش وفلول النظام السابق.

وأوضحت المصادر أن مباحث الأمن الجنائي ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والأموال المسروقة في بلدة الميدعاني بريف دمشق، شملت بندقية قنص مع عشرة مخازن، بندقية روسية، ذخائر متنوعة، أدوات حفر عسكرية، جعبة عسكرية، ثلاث طابعات وعشرة أكياس من العملة السورية، إضافة إلى شريط هاتف. (ارم نيوز)
