الحرس الثوري يرفض العودة للمفاوضات

جدّد الجنرال يدالله جواني، معاون الشؤون السياسية في ، رفضه لفكرة العودة إلى المفاوضات الشاملة مع أو الاتفاقيات السابقة، معتبرًا أن هذا الطرح "يشكّك في استقلال وقدراتها الوطنية".

Advertisement

جواني، وخلال كلمة أمام أساتذة جامعات في مشهد، شدّد على أن خيار والاعتماد على القدرات الذاتية هو السبيل الوحيد لضمان أمن إيران وتقدّمها، مستشهدًا بالحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، والتي قال إنها أثبتت "فشل التسوية والتبعية للغرب". جواني، وخلال كلمة أمام أساتذة جامعات في مشهد، شدّد على أن خيار والاعتماد على القدرات الذاتية هو السبيل الوحيد لضمان أمن إيران وتقدّمها، مستشهدًا بالحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، والتي قال إنها أثبتت "فشل التسوية والتبعية للغرب".

وأضاف أن "قوة الردع في المجالين الصاروخي والدفاعي باتت حقيقة يعترف بها حتى الخصوم".



في المقابل، دعا الأسبق إلى خفض التوتر مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن استمرار الأزمة لا يخدم ، وأن الانفتاح الدبلوماسي يمكن أن يسهم في تحسين الاقتصاد والأوضاع المعيشية.



