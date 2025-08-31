Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري يرفض العودة للمفاوضات

Lebanon 24
31-08-2025 | 16:42
جدّد الجنرال يدالله جواني، معاون الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، رفضه لفكرة العودة إلى المفاوضات الشاملة مع الولايات المتحدة أو الاتفاقيات السابقة، معتبرًا أن هذا الطرح "يشكّك في استقلال إيران وقدراتها الوطنية".
جواني، وخلال كلمة أمام أساتذة جامعات في مشهد، شدّد على أن خيار المقاومة والاعتماد على القدرات الذاتية هو السبيل الوحيد لضمان أمن إيران وتقدّمها، مستشهدًا بالحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، والتي قال إنها أثبتت "فشل التسوية والتبعية للغرب".
 
وأضاف أن "قوة الردع الإيرانية في المجالين الصاروخي والدفاعي باتت حقيقة يعترف بها حتى الخصوم".

في المقابل، دعا الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إلى خفض التوتر مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن استمرار الأزمة لا يخدم المصالح الوطنية، وأن الانفتاح الدبلوماسي يمكن أن يسهم في تحسين الاقتصاد والأوضاع المعيشية.

