عربي-دولي

إسرائيل تتوعد قادة حماس في الخارج.. والحركة لم تصدر بعد أي رد بشأن استهداف أبو عبيدة

Lebanon 24
31-08-2025 | 23:29
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، مساء أمس الأحد من أنه سيتم استهداف قادة حركة حماس خارج قطاع غزة.
وفي بيان قال زامير: "استهدفنا يوم السبت أحد كبار قادة حماس، أبو عبيدة. لم تنته عملياتنا بعد، فمعظم قادة حماس المتبقين موجودون في الخارج وسنصل إليهم أيضا".

وجاء بيان زامير في أعقاب تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في غزة.

وسبق أن اغتالت إسرائيل قادة لحماس أو على صلة بالحركة، في كل من إيران ولبنان.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن كاتس مقتل أبو عبيدة الذي اعتاد الظهور ملثما في مقاطع فيديو يبثها الجناح العسكري لحركة حماس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن القوات الإسرائيلية استهدفت أبو عبيدة، في عملية مشتركة نفذها الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق أن العملية وقعت السبت، بينما لم يصدر رد من حماس حتى الآن.(سكاي نيوز)
