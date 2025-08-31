إسرائيل تتوعد قادة حماس في الخارج.. والحركة لم تصدر بعد أي رد بشأن استهداف أبو عبيدة

Advertisement

حذر رئيس أركان الجيش إيال زامير، مساء أمس الأحد من أنه سيتم استهداف قادة حركة خارج .وفي بيان قال زامير: "استهدفنا يوم السبت أحد كبار قادة حماس، أبو عبيدة. لم تنته عملياتنا بعد، فمعظم قادة حماس المتبقين موجودون في الخارج وسنصل إليهم أيضا".وجاء بيان زامير في أعقاب تأكيد الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل أبو عبيدة، الناطق باسم القسام، في غزة.وسبق أن اغتالت قادة لحماس أو على صلة بالحركة، في كل من ولبنان.وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن كاتس مقتل أبو عبيدة الذي اعتاد الظهور ملثما في مقاطع فيديو يبثها الجناح العسكري لحركة حماس.وكان قال إن القوات استهدفت أبو عبيدة، في عملية مشتركة نفذها الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في قطاع غزة.وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق أن العملية وقعت السبت، بينما لم يصدر رد من حماس حتى الآن.(سكاي نيوز)