30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تتوعد قادة حماس في الخارج.. والحركة لم تصدر بعد أي رد بشأن استهداف أبو عبيدة
Lebanon 24
31-08-2025
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير، مساء أمس الأحد من أنه سيتم استهداف قادة حركة
حماس
خارج
قطاع غزة
.
Advertisement
وفي بيان قال زامير: "استهدفنا يوم السبت أحد كبار قادة حماس، أبو عبيدة. لم تنته عملياتنا بعد، فمعظم قادة حماس المتبقين موجودون في الخارج وسنصل إليهم أيضا".
وجاء بيان زامير في أعقاب تأكيد
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل أبو عبيدة، الناطق باسم
كتائب
القسام، في غزة.
وسبق أن اغتالت
إسرائيل
قادة لحماس أو على صلة بالحركة، في كل من
إيران
ولبنان.
وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن كاتس مقتل أبو عبيدة الذي اعتاد الظهور ملثما في مقاطع فيديو يبثها الجناح العسكري لحركة حماس.
وكان
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
قال إن القوات
الإسرائيلية
استهدفت أبو عبيدة، في عملية مشتركة نفذها الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في قطاع غزة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق أن العملية وقعت السبت، بينما لم يصدر رد من حماس حتى الآن.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مصدر فلسطيني لـ "العربية": إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام أبو عبيدة
Lebanon 24
مصدر فلسطيني لـ "العربية": إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام أبو عبيدة
01/09/2025 11:43:29
01/09/2025 11:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة حماس: الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء
Lebanon 24
حركة حماس: الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء
01/09/2025 11:43:29
01/09/2025 11:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غزة.. قادة حماس في الخارج الهدف الجديد
Lebanon 24
بعد غزة.. قادة حماس في الخارج الهدف الجديد
01/09/2025 11:43:29
01/09/2025 11:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر من داخل حماس: الحركة فقدت قبضتها على غزة
Lebanon 24
مصدر من داخل حماس: الحركة فقدت قبضتها على غزة
01/09/2025 11:43:29
01/09/2025 11:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
الموساد: أبو عبيدة ضمن بنك الأهداف والاغتيالات مستمرة
Lebanon 24
الموساد: أبو عبيدة ضمن بنك الأهداف والاغتيالات مستمرة
04:18 | 2025-09-01
01/09/2025 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيانها الختامي.. قمة شنغهاي تعارض إعادة فرض عقوبات على إيران
Lebanon 24
في بيانها الختامي.. قمة شنغهاي تعارض إعادة فرض عقوبات على إيران
04:11 | 2025-09-01
01/09/2025 04:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل.. ضغوط عائلات الرهائن والطلاب يرفضون التعلم!
Lebanon 24
إسرائيل.. ضغوط عائلات الرهائن والطلاب يرفضون التعلم!
04:03 | 2025-09-01
01/09/2025 04:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن اليورانيوم المخصب الإيراني.. إليكم ما كشفه موقع فرنسي
Lebanon 24
عن اليورانيوم المخصب الإيراني.. إليكم ما كشفه موقع فرنسي
03:30 | 2025-09-01
01/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فشل العمليات السابقة.. خطط إسرائيلية لتطويق واحتلال غزة
Lebanon 24
بعد فشل العمليات السابقة.. خطط إسرائيلية لتطويق واحتلال غزة
03:22 | 2025-09-01
01/09/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
02:00 | 2025-09-01
01/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
09:45 | 2025-08-31
31/08/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:18 | 2025-09-01
الموساد: أبو عبيدة ضمن بنك الأهداف والاغتيالات مستمرة
04:11 | 2025-09-01
في بيانها الختامي.. قمة شنغهاي تعارض إعادة فرض عقوبات على إيران
04:03 | 2025-09-01
إسرائيل.. ضغوط عائلات الرهائن والطلاب يرفضون التعلم!
03:30 | 2025-09-01
عن اليورانيوم المخصب الإيراني.. إليكم ما كشفه موقع فرنسي
03:22 | 2025-09-01
بعد فشل العمليات السابقة.. خطط إسرائيلية لتطويق واحتلال غزة
03:00 | 2025-09-01
إندونيسيا.. احتجاجات دامية وخوف من تصعيد أكبر
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 11:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 11:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 11:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24