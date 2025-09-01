Advertisement

عربي-دولي

في قمة شنغهاي للتعاون.. شي جينبينغ يدعو لرفض عقلية "الحرب الباردة"

Lebanon 24
01-09-2025 | 00:17
افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الاثنين، قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين، وسط حضور نحو 20 من قادة منطقة أوراسيا، مؤكداً ضرورة بناء نظام عالمي عادل يقوم على التعاون بدلاً من المواجهة.
شي شدد على "معارضة عقلية الحرب الباردة وسياسة الترهيب"، داعياً إلى تعزيز روح الانتصار في الحرب العالمية الثانية باعتبارها مرجعاً لتفادي الصراعات.
القمة، التي تُعتبر الأهم منذ تأسيس المنظمة عام 2001، تنعقد في ظل توترات عالمية متشابكة تشمل الحرب الروسية الأوكرانية، والملف النووي الإيراني، والصراع التجاري بين بكين وواشنطن.

المنظمة التي تضم 10 دول بينها الصين وروسيا والهند وإيران، تمثل نحو نصف سكان العالم وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتُطرح كقوة موازية لحلف الناتو.

على هامش القمة، عقد شي لقاءات ثنائية مع عدد من القادة بينهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي أكد التزام بلاده "بالمضي قدماً في العلاقات على أساس الثقة والكرامة".

وتتزامن القمة مع استعداد بكين لاستعراض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية، من المتوقع أن يحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في زيارة نادرة خارج بلاده.
 
