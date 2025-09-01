في قمة شنغهاي للتعاون.. شي جينبينغ يدعو لرفض عقلية "الحرب الباردة"

Advertisement

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الاثنين، قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين، وسط حضور نحو 20 من قادة منطقة أوراسيا، مؤكداً ضرورة بناء نظام عالمي عادل يقوم على التعاون بدلاً من المواجهة.شي شدد على "معارضة عقلية الحرب الباردة وسياسة الترهيب"، داعياً إلى تعزيز روح الانتصار في الحرب العالمية الثانية باعتبارها مرجعاً لتفادي الصراعات.القمة، التي تُعتبر الأهم منذ تأسيس المنظمة عام 2001، تنعقد في ظل توترات عالمية متشابكة تشمل الحرب الروسية ، والملف ، والصراع التجاري بين بكين وواشنطن.المنظمة التي تضم 10 دول بينها وروسيا والهند وإيران، تمثل نحو نصف سكان العالم وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتُطرح كقوة موازية لحلف الناتو.على هامش القمة، عقد شي لقاءات ثنائية مع عدد من القادة بينهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي أكد بلاده "بالمضي قدماً في العلاقات على أساس الثقة والكرامة".وتتزامن القمة مع استعداد بكين لاستعراض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية، من المتوقع أن يحضره ، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في زيارة نادرة خارج بلاده.