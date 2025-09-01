Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: العدوان على غزة يفضح فشل العالم في تحقيق السلم

Lebanon 24
01-09-2025 | 01:05
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن العدوان الصهيوني ـ الأميركي على إيران، واستمرار المجازر في غزة، يشكّلان مثالاً صارخاً على إخفاق المجتمع الدولي في ترسيخ السلم والأمن.
وجاءت تصريحات بزشكيان اليوم الاثنين خلال كلمته أمام قادة منظمة شنغهاي للتعاون في منتدى المنظمة المنعقد بمدينة تيانجين الصينية.

ودعا الرئيس الإيراني قادة شنغهاي إلى اتخاذ خطوات عملية نحو تشكيل عالم أكثر سلمية وأكثر قدرة على التعاون الاقتصادي. كما شدّد على أهمية توسيع نطاق التسويات بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء لتقليص الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية.

وأشار بزشكيان إلى أن ربط ميناء جابهار الإيراني بشبكة السكك الحديدية سيُحدث تحولاً استراتيجياً في ربط الصين وآسيا الوسطى بالمحيط الهندي، ما يعزّز موقع إيران كبوابة تجارية إقليمية.
