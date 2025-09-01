بزشكيان: العدوان على غزة يفضح فشل العالم في تحقيق السلم

Advertisement

أكد مسعود بزشكيان أن العدوان ـ الأميركي على ، واستمرار المجازر في غزة، يشكّلان مثالاً صارخاً على إخفاق في ترسيخ السلم والأمن.وجاءت تصريحات بزشكيان اليوم الاثنين خلال كلمته أمام قادة منظمة شنغهاي للتعاون في منتدى المنظمة المنعقد بمدينة تيانجين .ودعا الرئيس قادة شنغهاي إلى اتخاذ خطوات عملية نحو تشكيل عالم أكثر سلمية وأكثر قدرة على التعاون الاقتصادي. كما شدّد على أهمية توسيع نطاق التسويات بالعملات الوطنية بين لتقليص الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية.وأشار بزشكيان إلى أن ربط ميناء جابهار الإيراني بشبكة السكك الحديدية سيُحدث تحولاً استراتيجياً في ربط وآسيا الوسطى بالمحيط ، ما يعزّز موقع إيران كبوابة تجارية إقليمية.