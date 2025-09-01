أوروبا تُعد خططا لإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا

Advertisement

في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع مع ، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ان تعد "خططا دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في .وأضافت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز": "أكد لنا الرئيس الأميركي أنه سيكون هناك وجود أميركي في إطار آلية الدعم. هذا كان واضحا للغاية وجرى التأكيد عليه مرارا".وذكرت الصحيفة أن الانتشار العسكري من المقرر أن يشمل عشرات الآلاف من القوات بقيادة أوروبية ودعم أميركي، يشمل أنظمة تحكم وسيطرة وأصول مراقبة واستطلاع.وأضافت "فاينانشال تايمز" أنه تسنى الاتفاق على هذا الترتيب خلال اجتماع بين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين كبار الشهر الماضي.ونقلت الصحيفة عن 3 دبلوماسيين مطلعين قولهم إن من المقرر أن يجتمع زعماء أوروبيون منهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء كير ستارمر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، وفون دير لاين في باريس يوم الخميس المقبل بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمواصلة المناقشات رفيعة المستوى بشأن أوكرانيا.وكان زيلينسكي أبلغ مجموعة من القادة ، الخميس، بأهمية وضع صياغة واضحة للضمانات الأمنية لأوكرانيا كجزء من خطة للتوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا، بعد نحو 3 سنوات ونصف من الحرب.(سكاي نيوز)