أوروبا تُعد خططا لإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا

Lebanon 24
01-09-2025 | 01:21
في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع مع روسيا، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ان أوروبا تعد "خططا دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا
وأضافت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز": "أكد لنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيكون هناك وجود أميركي في إطار آلية الدعم. هذا كان واضحا للغاية وجرى التأكيد عليه مرارا".

وذكرت الصحيفة أن الانتشار العسكري من المقرر أن يشمل عشرات الآلاف من القوات بقيادة أوروبية ودعم أميركي، يشمل أنظمة تحكم وسيطرة وأصول مراقبة واستطلاع.

وأضافت "فاينانشال تايمز" أنه تسنى الاتفاق على هذا الترتيب خلال اجتماع بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين كبار الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن 3 دبلوماسيين مطلعين قولهم إن من المقرر أن يجتمع زعماء أوروبيون منهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، وفون دير لاين في باريس يوم الخميس المقبل بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمواصلة المناقشات رفيعة المستوى بشأن أوكرانيا.

وكان زيلينسكي أبلغ مجموعة من القادة الأوروبيين، الخميس، بأهمية وضع صياغة واضحة للضمانات الأمنية لأوكرانيا كجزء من خطة للتوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا، بعد نحو 3 سنوات ونصف من الحرب.(سكاي نيوز)
دونالد ترامب

الأمين العام

الأوروبيين

سكاي نيوز

البريطاني

الأوروبي

دونالد

