بوتين يحمّل الغرب مسؤولية الأزمة في أوكرانيا

دافع ، الاثنين، خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، عن الهجوم العسكري الواسع الذي بدأته على قبل أكثر من ثلاثة أعوام.وقال في كلمة أثناء القمة المنعقدة في مدينة تيانجين : "هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب".وأضاف: "السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجر أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".وأشار : "بالطبع، لكي تكون التسوية مستدامة وطويلة الأجل، يجب على الأسباب الجذرية للأزمة، والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.وحديث بوتين هو إشارة الى الثورة المؤيدة لأوروبا التي شهدتها أوكرانيا في فترة 2013-2014، وأطاحت الرئيس المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.وردت موسكو على ذلك بضم شبه القرم إلى أراضيها، ودعم انفصاليين مؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا.