عربي-دولي
بوتين يحمّل الغرب مسؤولية الأزمة في أوكرانيا
Lebanon 24
01-09-2025
02:28
دافع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، الاثنين، خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، عن الهجوم العسكري الواسع الذي بدأته
موسكو
على
أوكرانيا
قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
وقال
بوتين
في كلمة أثناء القمة المنعقدة في مدينة تيانجين
الصينية
: "هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب".
وأضاف: "السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجر أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".
وأشار
الرئيس الروسي
: "بالطبع، لكي تكون التسوية
الأوكرانية
مستدامة وطويلة الأجل، يجب
القضاء
على الأسباب الجذرية للأزمة، والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وحديث بوتين هو إشارة الى الثورة المؤيدة لأوروبا التي شهدتها أوكرانيا في فترة 2013-2014، وأطاحت الرئيس المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
وردت موسكو على ذلك بضم شبه
جزيرة
القرم إلى أراضيها، ودعم انفصاليين مؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا.
