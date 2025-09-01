Advertisement

عربي-دولي

بوتين يحمّل الغرب مسؤولية الأزمة في أوكرانيا

Lebanon 24
01-09-2025 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1411509-638923161365127921.webp
Doc-P-1411509-638923161365127921.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، عن الهجوم العسكري الواسع الذي بدأته موسكو على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
Advertisement

وقال بوتين في كلمة أثناء القمة المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية: "هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب".

وأضاف: "السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجر أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

وأشار الرئيس الروسي: "بالطبع، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وحديث بوتين هو إشارة الى الثورة المؤيدة لأوروبا التي شهدتها أوكرانيا في فترة 2013-2014، وأطاحت الرئيس المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

وردت موسكو على ذلك بضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، ودعم انفصاليين مؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا.
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: بوتين لن يتغير ولن يتوقف عند أوكرانيا ويجب علينا تحمل مسؤولية أكبر عن دفاعنا
lebanon 24
01/09/2025 11:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول روسي: الغرب لا يهتم بالمبادرات السلمية ويركز فقط على أمن أوكرانيا
lebanon 24
01/09/2025 11:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: السفينة التي تعرضت لحادثة جنوب غربي ينبع كانت تحمل علم ليبيريا
lebanon 24
01/09/2025 11:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"تاس": لقاء بوتين وترامب يؤسس لنهاية عزلة روسيا عن الغرب
lebanon 24
01/09/2025 11:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

الأوكرانية

فلاديمير

الصينية

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:18 | 2025-09-01
04:11 | 2025-09-01
04:03 | 2025-09-01
03:30 | 2025-09-01
03:22 | 2025-09-01
03:00 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24