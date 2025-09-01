30
عربي-دولي
اسرائيل تواصل غاراتها العنيفة على قطاع غزة.. وسقوط العشرات بين شهداء وجرحى
Lebanon 24
01-09-2025
|
02:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتواصل
الغارات
الإسرائيلية
بكثافة على
قطاع غزة
، مستهدفة شمال وجنوب القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش
الإسرائيلي
نفذ عمليات نسف لمبانٍ في مناطق جباليا البلد وجباليا النزاع وشرق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف أخرى في مناطق شمال خان يونس جنوب القطاع.
هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي منتظري المساعدات في محور موراج جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.
وقد أفادت مصادر طبية باستشهاد 90 فلسطينياً في استهدافات إسرائيلية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
في السياق، أكد
رئيس الأركان
الإسرائيلي إيال زامير، أن الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل هجومي، مبيناً أنه يأخذ زمام المبادرة ويتمتع بتفوق عملياتي في جميع الساحات وفي كل وقت.
وخلال تقييم بمقر قيادة المنطقة الشمالية، صرح زامير بأن
إسرائيل
تبادر وتصل إلى كل هدف لضمان أمن مواطنيها. وهدد قادة
حماس
في الخارج بالوصول إليهم، بعد أن استهدفت إسرائيل أمس أحد أبرز قادة حماس، الناطق باسم
كتائب القسام
، الجناح العسكري لحركة حماس، الملقب بـ"أبو عبيدة".
