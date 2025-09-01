31
في بيانها الختامي.. قمة شنغهاي تعارض إعادة فرض عقوبات على إيران
أعلنت دول منظمة شنغهاي للتعاون عن معارضتها لمبادرة "الترويكا الأوروبية" (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) لإعادة فرض عقوبات
مجلس الأمن الدولي
على
إيران
.
وجاء في البيان الختامي للقمة، اليوم الاثنين: "أكدت
الدول الأعضاء
أهمية قرار مجلس
الأمن الدولي
رقم 2231 (لعام 2015، الذي رفع القيود المفروضة على إيران)، مشيرةً إلى أن القرار ملزم، ويجب تنفيذه بالكامل وفقاً لأحكامه، ونعتقد أن أي محاولات لتفسيره بشكل تعسفي يعتبر بمثابة تقويض لسلطة
مجلس الأمن
الدولي".
