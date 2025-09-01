في بيانها الختامي.. قمة شنغهاي تعارض إعادة فرض عقوبات على إيران

Advertisement

أعلنت دول منظمة شنغهاي للتعاون عن معارضتها لمبادرة "الترويكا الأوروبية" (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) لإعادة فرض عقوبات على .وجاء في البيان الختامي للقمة، اليوم الاثنين: "أكدت أهمية قرار مجلس رقم 2231 (لعام 2015، الذي رفع القيود المفروضة على إيران)، مشيرةً إلى أن القرار ملزم، ويجب تنفيذه بالكامل وفقاً لأحكامه، ونعتقد أن أي محاولات لتفسيره بشكل تعسفي يعتبر بمثابة تقويض لسلطة الدولي".