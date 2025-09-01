31
عربي-دولي
حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان ارتفعت.. 800 قتيل و2500 جريح
Lebanon 24
01-09-2025
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حصيلة جديدة، كشف متحدث باسم الحكومة الأفغانية، اليوم الإثنين، أن حصيلة الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد تتجاوز 800 قتيل وإصابة أكثر من 2800 آخرين.
وقال
ذبيح الله مجاهد
في
مؤتمر صحفي
في كابل، إنّه تمّ تسجيل 800 قتيل و2500 مصاب في ولاية كونار وحدها، إضافة إلى 12 قتيلا و255 مصابا في ولاية ننكرهار المجاورة، حيث كان مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات فقط.
ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق
أفغانستان
بالقرب من الحدود مع باكستان.(سكاي نيوز)
