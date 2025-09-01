كارثة كادت أن تقع... واقعة جوية هددت طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية

تعطل نظام الملاحة في الطائرة التي كانت تقل رئيسة لاين أثناء هبوطها في مطار مدينة بلوفديف البلغارية.

وفي تقريرها، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن "تعطلت أنظمة الملاحة الإلكترونية في الطائرة التي كانت تقل إلى بلوفديف مساء الأحد، أثناء دنوها من مطار المدينة".

وبحسب المعلومات، ظل الطيار يحلق فوق لمدة ساعة قبل أن يتخذ قرارا بهبوط الطائرة باستخدام الخرائط الورقية.

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا-كايسا إيتكونين، في في : "يمكننا تأكيد حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومع ذلك هبطت الطائرة بنجاح في بلغاريا".