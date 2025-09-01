كارثة كادت أن تقع... واقعة جوية هددت طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية

تعطل نظام الملاحة في الطائرة التي كانت تقل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أثناء هبوطها في مطار مدينة بلوفديف البلغارية.
وفي تقريرها، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن "تعطلت أنظمة الملاحة الإلكترونية في الطائرة التي كانت تقل فون دير لاين إلى بلوفديف مساء الأحد، أثناء دنوها من مطار المدينة".
وبحسب المعلومات، ظل الطيار يحلق فوق المطار لمدة ساعة قبل أن يتخذ قرارا بهبوط الطائرة باستخدام الخرائط الورقية.
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا-كايسا إيتكونين، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "يمكننا تأكيد حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومع ذلك هبطت الطائرة بنجاح في بلغاريا".