28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلال اجتماع الحكومة الأمنية.. نتنياهو يرفض تصويتا على صفقة غزة وزامير ينتقده
Lebanon 24
01-09-2025
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
التصويت على صفقة محتملة مع حركة
حماس
للإفراج عن المزيد من الرهائن المحتجزين في
قطاع غزة
.
Advertisement
ووفقا لتقرير لصحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
دعا رئيس الأركان
الإسرائيلي
إيال زامير إلى إبرام صفقة مع حماس، إلا أن
نتنياهو
عارض إجراء تصويت، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن مدرجا على جدول أعمال الاجتماع.
ودار هذا
النقاش
في اجتماع للحكومة الأمنية الإسرائيلية مساء الأحد الماضي.
وكانت حماس قالت في منتصف شهر آب الماضي إنها وافقت على اقتراح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار، لكن
إسرائيل
لم ترد حتى الآن على مثل
هذه المبادرة
.
ولا يزال هناك 48 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة، بينما حذر زامير في الماضي من أن السيطرة على مدينة غزة ستعرض حياتهم للخطر.
وفي السياق ذاته، قال زامير إن خطة السيطرة على مدينة غزة ستؤدي إلى تولي حكومة عسكرية إسرائيلية إدارة القطاع، موضحا للمجتمعين: "أنتم باتجاه تشكيل حكومة عسكرية. خطتكم تقودنا إلى هناك. افهموا التداعيات".
كما انتقد رئيس الأركان القيادة السياسية الإسرائيلية، لأنها "لم تعد أي بديل لفترة ما بعد انتهاء الحرب".(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: نقاش حاد وصراخ خلال اجتماع الحكومة الأمنية حول مقترح اتفاق غزة الليلة الماضية
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نقاش حاد وصراخ خلال اجتماع الحكومة الأمنية حول مقترح اتفاق غزة الليلة الماضية
02/09/2025 09:39:51
02/09/2025 09:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: كل قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: كل قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء
02/09/2025 09:39:51
02/09/2025 09:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء
02/09/2025 09:39:51
02/09/2025 09:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس": وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعداداً لصفقة شاملة لكن نتنياهو يرفض كل الحلول
Lebanon 24
"حماس": وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعداداً لصفقة شاملة لكن نتنياهو يرفض كل الحلول
02/09/2025 09:39:51
02/09/2025 09:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
يديعوت أحرونوت
هذه المبادرة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان
02:17 | 2025-09-02
02/09/2025 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الحرب في غزة تضر بصورة إسرائيل دولياً
Lebanon 24
ترامب: الحرب في غزة تضر بصورة إسرائيل دولياً
01:35 | 2025-09-02
02/09/2025 01:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مطالبين بانتخابات مبكرة.. عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا
Lebanon 24
مطالبين بانتخابات مبكرة.. عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا
00:36 | 2025-09-02
02/09/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلجيكا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
بلجيكا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.. اليكم التفاصيل
00:23 | 2025-09-02
02/09/2025 12:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجع نفوذ ترامب.. شي يعزز محورًا ثلاثيًا مع بوتين وكيم
Lebanon 24
بعد تراجع نفوذ ترامب.. شي يعزز محورًا ثلاثيًا مع بوتين وكيم
00:15 | 2025-09-02
02/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
12:38 | 2025-09-01
01/09/2025 12:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
05:15 | 2025-09-01
01/09/2025 05:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
04:23 | 2025-09-01
01/09/2025 04:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:17 | 2025-09-02
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان
01:35 | 2025-09-02
ترامب: الحرب في غزة تضر بصورة إسرائيل دولياً
00:36 | 2025-09-02
مطالبين بانتخابات مبكرة.. عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا
00:23 | 2025-09-02
بلجيكا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.. اليكم التفاصيل
00:15 | 2025-09-02
بعد تراجع نفوذ ترامب.. شي يعزز محورًا ثلاثيًا مع بوتين وكيم
23:47 | 2025-09-01
آثار يورانيوم في موقع قصفته إسرائيل في 2007 في دير الزور.. هذا ما كشفته الوكالة الذرية
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 09:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 09:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 09:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24