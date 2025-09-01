Advertisement

عربي-دولي

خلال اجتماع الحكومة الأمنية.. نتنياهو يرفض تصويتا على صفقة غزة وزامير ينتقده

Lebanon 24
01-09-2025 | 23:17
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت على صفقة محتملة مع حركة حماس للإفراج عن المزيد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
ووفقا لتقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى إبرام صفقة مع حماس، إلا أن نتنياهو عارض إجراء تصويت، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن مدرجا على جدول أعمال الاجتماع.

ودار هذا النقاش في اجتماع للحكومة الأمنية الإسرائيلية مساء الأحد الماضي. 

وكانت حماس قالت في منتصف شهر آب الماضي إنها وافقت على اقتراح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مثل هذه المبادرة.

ولا يزال هناك 48 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة، بينما حذر زامير في الماضي من أن السيطرة على مدينة غزة ستعرض حياتهم للخطر.

وفي السياق ذاته، قال زامير إن خطة السيطرة على مدينة غزة ستؤدي إلى تولي حكومة عسكرية إسرائيلية إدارة القطاع، موضحا للمجتمعين: "أنتم باتجاه تشكيل حكومة عسكرية. خطتكم تقودنا إلى هناك. افهموا التداعيات".

كما انتقد رئيس الأركان القيادة السياسية الإسرائيلية، لأنها "لم تعد أي بديل لفترة ما بعد انتهاء الحرب".(سكاي نيوز)
