خلال اجتماع الحكومة الأمنية.. نتنياهو يرفض تصويتا على صفقة غزة وزامير ينتقده

Advertisement

رفض التصويت على صفقة محتملة مع حركة للإفراج عن المزيد من الرهائن المحتجزين في .ووفقا لتقرير لصحيفة " " دعا رئيس الأركان إيال زامير إلى إبرام صفقة مع حماس، إلا أن عارض إجراء تصويت، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن مدرجا على جدول أعمال الاجتماع.ودار هذا في اجتماع للحكومة الأمنية الإسرائيلية مساء الأحد الماضي.وكانت حماس قالت في منتصف شهر آب الماضي إنها وافقت على اقتراح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار، لكن لم ترد حتى الآن على مثل .ولا يزال هناك 48 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة، بينما حذر زامير في الماضي من أن السيطرة على مدينة غزة ستعرض حياتهم للخطر.وفي السياق ذاته، قال زامير إن خطة السيطرة على مدينة غزة ستؤدي إلى تولي حكومة عسكرية إسرائيلية إدارة القطاع، موضحا للمجتمعين: "أنتم باتجاه تشكيل حكومة عسكرية. خطتكم تقودنا إلى هناك. افهموا التداعيات".كما انتقد رئيس الأركان القيادة السياسية الإسرائيلية، لأنها "لم تعد أي بديل لفترة ما بعد انتهاء الحرب".(سكاي نيوز)