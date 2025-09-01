اقتحامات إسرائيلية ليلا في الضفة الغربية

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية ان القوات شنت ليل الإثنين المزيد من العمليات العسكرية في المحتلة.وشملت الهجمات الإسرائيلية اقتحامات لبلدات عنبتا وكفر رمان شرقي طولكرم، والضاحية شرقي نابلس، وقباطية جنوبي جنين، ويطا وحلول في .وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الشبان خلال هجماتها.وتشن منذ أشهر عمليات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وسط تقارير تفيد برغبتها في ضمها بالكامل أو أجزاء منها.ومؤخرا قال 3 مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل تدرس ضم الضفة، في رد محتمل على اعتراف وبلدان أخرى بدولة فلسطينية.ومن المرجح أن تُثير أي خطوة نحو الضم في الضفة الغربية تنديدا واسع النطاق من الذين يسعون إلى إقامة دولة لهم على هذه الأراضي في ، وكذلك من دول عربية وغربية.(سكاي نيوز)