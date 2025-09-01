28
عربي-دولي
اقتحامات إسرائيلية ليلا في الضفة الغربية
Lebanon 24
01-09-2025
|
23:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية ان القوات
الإسرائيلية
شنت ليل الإثنين المزيد من العمليات العسكرية في
الضفة الغربية
المحتلة.
وشملت الهجمات الإسرائيلية اقتحامات لبلدات عنبتا وكفر رمان شرقي طولكرم، والضاحية
العليا
شرقي نابلس، وقباطية جنوبي جنين، ويطا وحلول في
الخليل
.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الشبان خلال هجماتها.
وتشن
إسرائيل
منذ أشهر عمليات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وسط تقارير تفيد برغبتها في ضمها بالكامل أو أجزاء منها.
ومؤخرا قال 3 مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل تدرس ضم الضفة، في رد محتمل على اعتراف
فرنسا
وبلدان أخرى بدولة فلسطينية.
ومن المرجح أن تُثير أي خطوة نحو الضم في الضفة الغربية تنديدا واسع النطاق من
الفلسطينيين
الذين يسعون إلى إقامة دولة لهم على هذه الأراضي في
المستقبل
، وكذلك من دول عربية وغربية.(سكاي نيوز)
