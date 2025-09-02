Advertisement

عربي-دولي

بالصورة... أكثر من 10 قتلى في حادث سير مروّع في سوريا

Lebanon 24
02-09-2025 | 05:09
أعلنت وكالة "سانا"، عن وفاة 12 شخصاً وإصابة آخرين في حصيلة أولية، جراء حادث تصادم مروّع بين حافلة لنقل الركاب وصهريج نفط على طريق الشدادي – الحسكة.
