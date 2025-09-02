في باريس.. لقاء سيجمع زيلينسكي وزعماء أوروبيين

Advertisement

سيلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي في رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بالإضافة إلى قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، خلال اجتماع لحلفاء كييف.ووفق ما أعلنته الرئاسة ، ستتركز المحادثات التي يترأسها بشكل مشترك الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، على موضوع "الضمانات الأمنية لأوكرانيا"، وفق ما ذكره مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على منصة "إكس".ويترأس ماكرون وستارمر "تحالف الراغبين" الذي يضم حوالى ثلاثين دولة، معظمها أوروبية تدعم كييف، ويهدفان إلى تقديم عرض قوي لحماية مستقبلا من هجوم روسي محتمل في حال التوصل إلى اتفاق سلام.