عربي-دولي

في باريس.. لقاء سيجمع زيلينسكي وزعماء أوروبيين

Lebanon 24
02-09-2025 | 09:04
سيلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي في باريس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بالإضافة إلى قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، خلال اجتماع لحلفاء كييف.
ووفق ما أعلنته الرئاسة الأوكرانية، ستتركز المحادثات التي يترأسها بشكل مشترك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، على موضوع "الضمانات الأمنية لأوكرانيا"، وفق ما ذكره مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على منصة "إكس".

ويترأس ماكرون وستارمر "تحالف الراغبين" الذي يضم حوالى ثلاثين دولة، معظمها أوروبية تدعم كييف، ويهدفان إلى تقديم عرض أوروبي قوي لحماية أوكرانيا مستقبلا من هجوم روسي محتمل في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

