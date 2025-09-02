Advertisement

سقوط جرحى في فرنسا... ما الذي شهدته مدينة مارسيليا؟

Lebanon 24
02-09-2025 | 10:38
أفادت وكالة "أ.ف.ب"، عن سقوط عدد من الجرحى في هجوم بسكين في مارسيليا جنوبي فرنسا.
وأضافت الوكالة أنّ الشرطة قتلت المُهاجم.
 
 
 
وكالة أجنبيّة: سقوط عدد من الجرحى في هجوم بسكين في مارسيليا جنوبي فرنسا ومقتل المهاجم على يد الشرطة
