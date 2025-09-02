Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: لا مكان لحماس للاختباء في غزة

Lebanon 24
02-09-2025 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1412012-638924338921684916.jpeg
Doc-P-1412012-638924338921684916.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس أركان إسرائيل لجنود الاحتياط: "سنكثف ونعمق القتال وبالتالي استدعيناكم".
Advertisement
وأكد رئيس أركان إسرائيل أن "لن نوقف الحرب إلى أن نحسم المعركة".
وأشار الى أن "لن تجد حماس أي مكان يمكنها اللجوء إليه".
وتابع أن "أصبحنا ندخل إلى أماكن في غزة لم ندخلها سابقا".
وقال: "لا نعرض في أي مكان شيئا إلا الحسم".
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: لا يوجد مجاعة في غزة وهذه حملة كاذبة من قبل حماس
lebanon 24
02/09/2025 20:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي:سيطلب من الجيش الانسحاب من أماكن جنوبي غزة لاستخدامها للنازحين من مدينة غزة
lebanon 24
02/09/2025 20:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: محادثات لتحديد مكان وموعد استئناف المفاوضات حول غزة
lebanon 24
02/09/2025 20:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثات لتحديد موعد ومكان المفاوضات بين إسرائيل وحماس
lebanon 24
02/09/2025 20:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

إسرائيل

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-09-02
13:00 | 2025-09-02
12:29 | 2025-09-02
12:27 | 2025-09-02
12:14 | 2025-09-02
12:00 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24