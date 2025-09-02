الجيش الإسرائيلي: لا مكان لحماس للاختباء في غزة

Advertisement

قال رئيس أركان لجنود الاحتياط: "سنكثف ونعمق القتال وبالتالي استدعيناكم".وأكد رئيس أركان إسرائيل أن "لن نوقف الحرب إلى أن نحسم المعركة".وأشار الى أن "لن تجد أي مكان يمكنها اللجوء إليه".وتابع أن "أصبحنا ندخل إلى أماكن في غزة لم ندخلها سابقا".وقال: "لا نعرض في أي مكان شيئا إلا الحسم".