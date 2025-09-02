بعد أن اغتالت إسرائيل رئيس حكومتهم.. الحوثيون مستمرون بالعمليات الإنتقامية

Advertisement

أعلنت جماعة ، الثلاثاء، أنها أطلقت 6 طائرات مسيّرة وصاروخًا باليستيًا باتجاه وسفينة تجارية شمالي ، في تصعيد جديد يربط بين جبهات البحر والداخل .وقال الناطق العسكري للجماعة إن الحوثيين نفذوا "4 عمليات" استهدفت بـطائرات صماد 4 مبنى في ، إلى جانب محطة كهرباء الخضيرة، ، وميناء أسدود، زاعمًا أن الهجمات أصابت أهدافها بنجاح.وأضاف أن الجماعة استهدفت أيضًا السفينة MSC ABY شمالي البحر الأحمر باستخدام طائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، مؤكدًا استمرار عملياتها لـ"حظر الملاحة الإسرائيلية" في الأحمر والعربي.ويعد هذا ثاني هجوم خلال يومين ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها، بعد غارات إسرائيلية أدت لمقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائه.