عربي-دولي

بعد أن اغتالت إسرائيل رئيس حكومتهم.. الحوثيون مستمرون بالعمليات الإنتقامية

Lebanon 24
02-09-2025 | 11:20
أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، أنها أطلقت 6 طائرات مسيّرة وصاروخًا باليستيًا باتجاه إسرائيل وسفينة تجارية شمالي البحر الأحمر، في تصعيد جديد يربط بين جبهات البحر والداخل الإسرائيلي.
وقال الناطق العسكري للجماعة يحيى سريع إن الحوثيين نفذوا "4 عمليات" استهدفت بـطائرات صماد 4 مبنى هيئة الأركان الإسرائيلية في تل أبيب، إلى جانب محطة كهرباء الخضيرة، مطار بن غوريون، وميناء أسدود، زاعمًا أن الهجمات أصابت أهدافها بنجاح.

وأضاف أن الجماعة استهدفت أيضًا السفينة MSC ABY شمالي البحر الأحمر باستخدام طائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، مؤكدًا استمرار عملياتها لـ"حظر الملاحة الإسرائيلية" في البحرين الأحمر والعربي.

ويعد هذا ثاني هجوم خلال يومين ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها، بعد غارات إسرائيلية أدت لمقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائه.
