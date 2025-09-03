Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون: مستمرون في مواجهة إسرائيل

Lebanon 24
03-09-2025 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1412300-638924994123672723.png
Doc-P-1412300-638924994123672723.png photos 0
أعلن الحوثيون عن تنفيذ هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.
كما وأعلن الحوثيين عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ومزدوجة بصاروخين باليستيّين أحدهما نوع "فلسطين-2"، المتشظي ذو الرؤوس المتعددة، والآخر نوع "ذو الفقار".
 
وأوضح الحوثيون، وفق بيان صادر عنهم، أن العملية العسكرية النوعية استهدفت أهدافا حساسة لإسرائيل في منطقة يافا.

وقال الحوثيون إنهم مستمرون في مواجهة إسرائيل.
منطقة يافا

ذو الفقار

إسرائيل

فلسطين

الحوثي

بالي

ما ن

يافا

