الحوثيون: مستمرون في مواجهة إسرائيل

أعلن الحوثيون عن تنفيذ هجمات جوية على بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.

كما وأعلن الحوثيين عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ومزدوجة بصاروخين باليستيّين أحدهما نوع "فلسطين-2"، المتشظي ذو الرؤوس المتعددة، والآخر نوع " ".

وأوضح الحوثيون، وفق بيان صادر عنهم، أن العملية العسكرية النوعية استهدفت أهدافا حساسة لإسرائيل في .



وقال الحوثيون إنهم مستمرون في مواجهة إسرائيل.